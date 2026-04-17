Yapı Kredi'den radikal karar: Mafya dizilerine reklam muslukları kapandı

Türkiye'de artan şiddet olayları ve okul saldırıları sonrası Yapı Kredi, toplumsal hassasiyeti gözeten tarihi bir karara imza attı. Yapı Kredi Kurumsal İletişim Başkanı Arda Öztaşkın, kadına, çocuğa ve hayvana yönelik şiddeti meşrulaştıran, mafya kültürünü "güç ve prestij" olarak pazarlayan yapımlara reklam vermeyeceklerini duyurdu. Sektöre yapılan bu etik çağrının, medya ve reklam dünyasında köklü bir değişim başlatarak bir domino etkisi oluşturması bekleniyor.

Abone ol

Yapı Kredi, toplumsal infiale yol açan şiddet olaylarının körükleyicisi olarak görülen mafya ve suç temalı televizyon yapımlarına karşı radikal bir duruş sergileyerek, bu dizilere yönelik reklam desteğini tamamen kestiğini duyurdu. Bankanın Kurumsal İletişim Yönetimi Başkanı Arda Öztaşkın tarafından yapılan açıklamada, şiddeti estetik bir kılıfa sokarak toplumsal bir statü gibi pazarlayan içeriklere karşı alınan bu somut kararın altı çizilirken; finans devinin bu hamlesi, yayın dünyasında "şiddetin ticarileşmesine" karşı atılmış ilk büyük kurumsal yaptırım olma özelliğini taşıyor.

"SADECE ÜZÜLMEK YETMEZ, ŞİDDET GÜZELLEMESİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Son dönemde yaşanan trajediler karşısında sadece üzülmenin yetmeyeceğini ve herkesin kendi payına düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Öztaşkın, bir iletişimci olarak ekranlardaki kurgunun toplumsal iklimi nasıl zehirlediğine dikkat çekti.

Öztaşkın, kararını şu çarpıcı sözlerle duyurdu: "Suçu bir yükselme hikâyesine dönüştüren, korku üretmeyi etkiyle, tahakkümü itibarla karıştıran içeriklerin sadece basit bir kurgu meselesi olmadığını düşünüyorum. Tekrar eden her anlatı, zamanla toplumsal algının sınırlarını değiştirir. Önce duyarsızlaştırır, sonra alıştırır, en sonunda da normalleştirir."

"ELEŞTİRMEK BAŞKA, ÖZENDİRMEK BAŞKA!"

Şiddeti bir sorun olarak ele alan yapımlarla, şiddeti bir karizma ve başarı aracı olarak pazarlayan yapımlar arasına kalın bir çizgi çeken Öztaşkın, "İnsana, özellikle kadına, çocuğa ve hayvanlara yönelik şiddeti normalleştiren; şiddeti güç, prestij, karizma ya da başarı göstergesi gibi sunan hiçbir dili ve anlatıyı kabul etmiyorum" dedi.

Yapı Kredi'nin aldığı bu radikal kararı net bir dille ifade eden Öztaşkın, "Bir iletişimci olarak, ekibimle birlikte, bu dili ve anlatıyı temel alan dizi ve içeriklere reklam plasmanı yapmayacağız. Bu bir tercih değil. Etik bir sınır, kamusal bir sorumluluk ve vicdani bir yükümlülük" diyerek sektördeki diğer markalara da çağrıda bulundu.

SEKTÖRDE DOMİNO ETKİSİ BEKLENTİSİ: "SIRADA KİM VAR?"

Arda Öztaşkın'ın bu etik manifestosu, pazarlama ve iletişim dünyasında hızla yankı buldu. Sektörün önde gelen platformlarından 'Daily Marcom', Öztaşkın'ın açıklamasını alıntılayarak "Bakalım 'mafya dizilerine reklam vermiyoruz' diyen bir marka çıkacak mı?" sorusunun yanıt bulduğunu belirtti ve diğer markalara "Yapı Kredi katıldı. Başka kim var?" (Yapı Kredi is in. Who else?) sorusunu yöneltti.

Uzmanların günlerdir dile getirdiği "Ekran Diyeti" çağrısının ardından Yapı Kredi'nin attığı bu öncü adımın, televizyon kanallarının içerik politikalarını ve yapımcıların reyting uğruna başvurduğu "şiddet güzellemesi" stratejisini derinden etkilemesi bekleniyor. Şimdi gözler, Türkiye'nin diğer büyük markalarının bu etik duruşa katılıp katılmayacağında.