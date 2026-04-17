BIST 14.260
DOLAR 44,86
EURO 52,91
ALTIN 6.909,22
HABER /  GÜNCEL

Avustralyalı turistler artık Türkiye'ye vizesiz girebilecek

Resmi Gazete’de yayımlanarak bugün itibarıyla yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, Avustralya’nın umuma mahsus pasaportuna sahip vatandaşları artık Türkiye’ye gerçekleştirecekleri turistik ziyaretlerde vizeden muaf tutulacak; bu yeni düzenleme kapsamında Avustralyalı gezginler, her 180 günlük dönem içerisinde toplamda 90 günü aşmamak kaydıyla Türkiye’de vizesiz konaklama hakkına sahip olacak.

Abone ol

Türkiye, küresel turizm pazarındaki payını artırmak ve ülkeler arası mobiliteyi güçlendirmek amacıyla stratejik bir adım daha attı. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 18’inci maddesi uyarınca alınan karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

90 GÜNLÜK MUAFİYET UYGULAMASI

Yeni düzenleme kapsamında, Avustralya’nın umuma mahsus (standart) pasaportuna sahip olan vatandaşlar;

Turistik Seyahatler: Türkiye’ye yapacakları ziyaretlerde vize alma zorunluluğundan muaf tutulacak.

Süre Sınırı: Her 180 günlük dönem içinde toplamda 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz ikamet edebilecek.

Transit Geçişler: Karar, Türkiye üzerinden yapılacak transit geçişleri de kapsayacak.

KARAR BUGÜN İTİBARIYLA YÜRÜRLÜKTE

17 Nisan 2026 tarihinden itibaren resmen uygulanmaya başlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda, söz konusu muafiyetin 6458 sayılı Kanun çerçevesinde şekillendiği vurgulandı. Bu adımın, özellikle Avustralya’dan Türkiye’ye yönelik gelişen turizm ilgisini daha da ivmelendirmesi bekleniyor.

