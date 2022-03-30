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Denizli'de inanılmaz anlar! Kadın polis kaputuna çıkarak kaçan otomobili durdurdu

DENİZLİ'de uygulama noktasında görevli kadın polis memuru Ezgi Gönül'ün kaputuna çıkarak kaçmasını engellemeye çalıştığı otomobil, çevredekilerin yardımıyla durduruldu. Otomobilin, kaputunun üstünde polis memuru varken ilerlemesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Denizli'nin Topraklık Mahallesi'ndeki Halk Caddesi'nde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, 20 AV 109 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polis memuru Ezgi Gönül, "Dur" ihtarına uymayan sürücüyü, otomobilinin kaputuna tutunarak durdurmaya çalıştı.

Cadde boyunca kaput üstünde gitti
Otomobilin ilerlemesine karşın polis memuru Ezgi Gönül, kaputu bırakmadı. Cadde boyunca bir süre ilerleyen otomobil, çevredekilerin de yardımıyla durduruldu.

Daha önce iki kez ehliyetine el konulmuş
Sürücü M.K. gözaltına alındı. Daha önce trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan ehliyetine 2 kez el konulduğu belirtilen sürücü, işlemler için karakola götürüldü.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Hafif şekilde yaralanan polis memuru Ezgi Gönül, Denizli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Otomobilin, kaputunun üzerinde polis memuru varken ilerlediği anlar, bir güvenlik kamerasına yansıdı.​​​​​​​​​​​​​​

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