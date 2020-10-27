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Denizli'de bir düğün tüm ilçeyi yaktı! 200 kişi karantinaya alındı

DENİZLİ'de kente bağlı Güney ilçesinde bir düğüne katılan 35 kişinin testi pozitif çıktı. 200 kişi karantinaya alındı. Acıpayam ilçesinde ise '15 gün dışarı çıkmayın' çağrısı yapıldı.

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Salgınının en fazla artış gösterdiği dördüncü kent olan Denizli'de son bir hafta içinde yaşanan gelişmeler ise endişeleri artırdı. Kentte pozitif vakaların sayısı süratle tırmanırken alınan tedbirler ve yapılan uyarılar kâr etmedi.

Güney ilçesinde P. F. ve M.A. çiftinin kına gecesi bağ evinin bahçesinde yapıldı. İddialara göre düğün için bir saat izin alındı. Sürenin dolmasının ardından düğün kutlamalarına bağ evinin içinde devam edildi. Bu sırada tespit edilemeyen bir taşıyıcı davetlilerin büyük bölümüne hastalığı bulaştırdı. Düğüne katılan 35 kişinin testi pozitif çıkarken ilçede 200'ün üzerinde kişinin karantinaya alındığı ileri sürüldü.

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