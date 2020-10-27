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Van'da terör örgütü PKK'ya darbe: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı

Terör örgütlerine operasyonlar kararlılıkla sürüyor. Son olarak Van'da terör örgütü PKK'ya ait sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Saray ilçesi Turanköy Mahallesi kırsalında operasyon düzenledi. Operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınakta PK makineli tüfek, 3 bin 800 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği mermisi, 2 bin 800 PK makineli tüfek mermisi, bin 197 AK-74 Kalaşnikof piyade tüfek mermisi, 840 adet M16 piyade tüfeği mermisi, 327 Doçka uçaksavar mühimmatı, 40 el bombası, 15 antitank roketatar mühimmatı, çok sayıda EYP yapımında kullanılan malzeme ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. 

Delil niteliği taşımayan malzemeler yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

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