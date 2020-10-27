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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

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 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla Ankara'daki Sheraton Otel'de bir araya geldi. 

İlk ziyaretini dün Türkiye'ye düzenleyen Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanmıştı. Erdoğan ve Tatar, ikili görüşmelerinin ardından basına açıklamalarda bulunmuştu. 

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