Bahçeli: Hele bir çıksınlar sokağa da görsünler dünyanın kaç bucak olacağını

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Neymiş, sokak hazır, muhalefetin silkinmesi gerekiyormuş, yeni Meclis oluşmalıymış, sözde Kürt meselesi demokratik ve şeffaf biçimde çözülmeliymiş. Hele bir çıksınlar sokağa da acıklı şekilde görsünler Hanya'yı Konya'yı, dünyanın kaç bucak olacağını.'' dedi.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

- Prof. Dr. Osman Durmuş'u kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Osman Durmuş, inanmış bir ülkücü, çalışkan bir hekim, başarılı bir siyasetçi, ahlaklı bir insan, kısacası adam gibi adamdı. 57. Cumhuriyet Hükümeti'nde Sağlık Bakanı olarak görev almış, gayreti, tecrübesi ile taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamıştır. Osman Durmuş'a rahmetler niyaz ediyorum, ailesine, sevenlerine, camiasına sabır ve metanet diliyorum.

- Türk milleti, kimin kime hangi yalan ve ayak oyununu fısıldadığını açıkça görmekte, notlarını sandıkta değerlendirmek üzere almaktadır. Milletimizin istediği kaos ve kriz değil, rehaf, zenginleşme, büyüme, birlik ve beraberliktir. Cumhur İttifakı vatan ve millet sevdası ile yedi düvele direnmektedir. Gerekirse Türkiye Komünist Partisi'ne bile geçeriz diyen siyaset fukaralarının aslında kimlerle vakit geçirdiği bizim tarafımızdan çok nettir.

''Bazı alçak kalem sahipleri ve televizyon sunucuları ateşle oynamaktadır''

- Terörist Demirtaş'ı aynı üslupla öven bunlar değil midir? Birlikte anayasa yazmaya hazırlanan bunlar değil midir? HDP'yi MHP'ye tercih edecek kadar zıvanadan çıkan bu kimliksizler değil midir? Sokak edebiyatı son günlerde sık sık telaffuz edilmektedir. Biden'ın iktidarı devirme planlarının gündeme yansıması, parti kurmayın sokağa dökülün tavsiyesi, son derece uyanık olmamızı gerektirmektedir. Bazı alçak kalem sahipleri ve televizyon sunucuları ateşle oynamaktadır.

''Hele bir çıksınlar sokağa da...''

- Neymiş, sokak hazır, muhalefetin silkinmesi gerekiyormuş, yeni Meclis oluşmalıymış, sözde Kürt meselesi demokratik ve şeffaf biçimde çözülmeliymiş. Hele bir çıksınlar sokağa da acıklı şekilde görsünler Hanya'yı Konya'yı, dünyanın kaç bucak olacağını. Hodri meydan, Türkiye Cumhuriyeti sokakta kurulmadı, sokakta bulunmadı, sokağa bırakılmayacak, sokağın girdabına, sokak serserilerine teslim edilmeyecektir.

Askıda ekmek kampanyası

Askıda ekmek kampanyamızı eleştirenlerin alayı ümidini sokağa bağlamıştır. Meğer ekmeğe düşman kesilmişler, bizim de bundan haberimiz olmamış. Dünyanın her yerinde ekmek alamayan, ekmeğe ulaşamayan insanlar vardır. Nasıl olsa ekmek derdiniz yok, vatandaşlarımızla ilgili kaygınız da yok. Askıda ekmek vardır ama size sokakta hayır yoktur. Var diyorsanız sonuçlarını göze almaya hazırsınız.

''Allah katında kıyamete kadar geçerli olan tek hak din İslam’dır.''

- İslam’ın dünyanın her yerinde kriz yaşadığını ileri sürmek, bu nedenle yapılandırılacağından bahsetmek muhteris ve müflis Macron’un haddi değildir. Akli melekelerini hepten kaybetmiş Macron’un kafa yoracak, mesele yapacak başka işi, başka gündemi, başka meşgalesi yok mudur? Bu siyasi şizofren ne hakla İslam’ı yapılandırmayı hedef olarak belirlemiştir? Biliyor ve iman ediyoruz ki; Allah katında kıyamete kadar geçerli olan tek hak din İslam’dır.

''Korkakça arkadan saldıran Ermenistan'dır''

- Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da kahramanca mesafe almaktadır. Üç kent merkezinde, üç kasabada 150 civarında köy ile bazı önemli tepelerde işgal sonlandırılmıştır. Karabağ Azerbaycan'dır, Karabağ Türk'tür. İşgalci Ermenistan haksızdır, hukuksuzdur, teröristtir. Korkakça arkadan saldıran Ermenistan'dır. Bir yanda diyalog çağrısı yapan ülkelerin diğer yanda Ermenilere silah yardımı yapması tarihin şahit olduğu en korkunç ikiyüzlülüktür. İnsani ateşkesi ihlal eden bir kez daha Ermenistan olmuştur. Ateşkes aldatmadır, oyalamadır, zaman kazanmadır Vatan toprakları sonuna kadar mücadele ile alınacaktır.

Hatay'daki saldırı

- ABD büyükelçiliğinin, İstanbul başta olmak üzere birçok ilimiz ile ilgili uyarısı sonrası bu olayın olması kuşkularımızı artırmıştır. Vatandaşlarına kalabalıktan uzak durması konusundaki uyarıları ile ilgili bilgi ve belgeleri ülkemiz ile paylaşmadı ise art niyetli bir durum vardır. Terör ve terörizmi araç olarak kullanan çevreleri lanetliyorum.