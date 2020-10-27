Erol Bulut'tan itiraf: Verona beni istedi ama Fenerbahçe'ye geldim

Fenerbahçe teknik direktörü, Yunan medyasına konuşurken sarı-lacivertli takımdan önce Verona'nın başına geçmek üzere olduğunu anlattı.

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Fenerbahçe teknik direktörü, Yunanistan medyasından sport24'e açıklamalarda bulundu ve sarı-lacivertli takımdan önce Verona'nın başına geçmek üzere olduğunu anlattı.

Erol Bulut'un Yunanistan kariyerinden bahseden sport24, tecrübeli hocanın Türkiye'de Malatyaspor, Alanyaspor'da yaptıklarıyla gündeme geldiğini ve bu başarıların kendisine Fenerbahçe'nin kapılarını açtığını dile getirdi.

Erol Bulut'un kaderinin Yunanistan ile kesiştiği üzerinde duran sport24, deneyimli teknik adamın Alanya'da Tzavella, Bakasetas, Siopis ile birlikte çalıştığını ve Fenerbahçe'ye de Pelkas'ı aldırdığının altını çizdi.

''Pelkas benim jokerim''

''Pelkas'a sahip olduğum için çok mutluyum.'' diyen Erol Bulut, şu ifadeleri kullandı; ''Pelkas, tam anlamıyla benim aradığım bir futbolcu ve hem kanatta hem de 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor, o benim hücumdaki jokerim. Emre Belözoğlu, Pelkas'ın transferini 2 saat içerisinde tamamladı.

''Formanın sahibi olan bir futbolcum yok''

Fenerbahçe'de göreve başladıktan sonra çok fazla transfer yaptık, yapmamız gerekiyordu. Takımı yeniledik ve 17-18 ekleme yaptık. Sisteme uyum sağlamak biraz zaman alacak ancak çok tecrübeli futbolcularımız var, takım içerisinde de harika brir rekabet var. Kesinlikle formanın sahibi olan bir futbolcum yok, herkes formayı alabilir.

''Bakasetas'ı çok istedim''

Alanyaspor'dan Bakasetas'ı almaya çalıştım ancak bir anlaşmaya varamadık. Bakasetas'ın transfer sürecinin Pelkas'ın transferiyle bir alakası yok, ikisi birbirinden farklı konular ve ikisi de birbirinden farklı futbolcular. Dürüst olmak gerekirse hem Bakasetas'a hem de Pelkas'a sahip olmak isterdim. Bakasetas'ı istediğimizi bir kez daha vurguluyorum ancak Alanyaspor ile transfer sürecinde anlaşma sağlayamadık. Bakasetas, Alanyaspor'a üst düzey bir transfer olarak geldi ve bunu da ispatladı. Bakasetas ile özel bir ilişkim var, bunu saklamıyorum; en sevdiğim futbolculardan biri. Gelecekte birlikte çalışıp çalışmayacağımızı zaman gösterecek.

''Verona'dan beni istediler''

Bu yaz Verona'ya çok yakından, beni istediler ancak Fenerbahçe'ye gelince bunu düşünmedim bile. Fenerbahçe'de oynadım, bu takımda şampiyonluk yaşadım ve Fenerbahçe'de çalışmayı çok istediğimi herkes biliyordu. Geçen yıl Alanyaspor'da oynayan üç Yunan futbolcunun durumu için Yunanistan Milli Takımı teknik direktörü ile telefonda görüştüm ve üç futbolcum hakkında da olumlu görüşler bildirdim, çünkü üçü de iyi durumdaydı.

"Pit bull - ona böyle diyorum''

Siopis'e gelince? "Pit bull - ona böyle diyorum - daha büyük bir takımda oynayabileceğine inanın bana. Marko Livaja'nın transferiyle hiç ilgilenmedim, bize teklif edildi ancak biz istemedik. İyi bir futbolcu, Yunanistan'da iyi sezonlar geçirdi ancak Fenerbahçe'nin gündeminde olmadı. Yunanistan'dan gelecek sezon da transfer yapabilir miyim? Bunu zaman gösterecek. Yunanistan Ligi, Türkiye Ligi'ne benziyor ve Yunanistan Ligi'ni de çok yakından takip ediyorum, birçok futbolcu hakkında fikrim var.