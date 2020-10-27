Hikmet Karagöz öldü mü kaç yaşında Hikmet Karagöz kimdir?

Ekranların efsane dizisi Bizimkiler'de Abbas karakterine hayat veren ve hafızalara kazınan Hikmet Karagöz öldü. 73 yaşında olan Hikmet Karagöz'ün ölüm sebebi merak edildi. Kızı Zeynep Karagöz babasının ölüm haberini sosyal medyadan duyurdu. Peki Hikmet Karagöz kimdir, neden öldü eşi ve çocukları kimdir?

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Bizimkiler dizisinde Çaycı Abbas karakterine hayat veren aynı zamanda ressam olan oyuncu Hikmet Karagöz öldü. Ölüm haberini kızı Zeynep sosyal medya hesabından duyurdu. Peki 73 yaşında olan ve aslen Samsunlu olan Hikmet Karagöz kimdir?

Oyuncu Hikmet Karagöz, 73 yaşında hayatını kaybetti. Oyunculuğun yanı sıra ressam da olan sanatçı, bu sabaha karşı hayata veda etti.

Ölüm haberini oyuncunun kızı Zeynep Karagöz duyurdu. Karagöz şu ifadeleri kullandı:

Babişkom, Hikmet Karagöz bugün son yolculuğuna çıktı... Bu kez dönüşü yok; ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Korona nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatrına şerefe...

Karagöz, 'Bizimkiler' dizisinde canlandırdığı 'Abbas' karakteriyle hafızlara kazınmıştı.

Hikmet Karagöz kimdir: 1946 Samsun doğumlu olan Hikmet Karagöz, oyunculuğun yanı sıra ressamlık da yapıyordu.

1962-1963 yıllarında Eminönü Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya başlayan sanatçı, 1964'te Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. 1974 yılında Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'la TV yapımlarında rol almaya başladı. Sinemaya geçişi "Faize Hücum" filmiyle 1982'de oldu. Bizimkiler dizisindeki 'Abbas' rolüyle geniş kitlelerce tanındı. 1986'dan beri ağırlıklı suluboya olmak üzere resim yapıyordu.

Karagöz, Memleket, Tatar Ramazan, Bir Aşk Hikayesi ve Deli Yürek gibi dizilerde de rol almıştı.

Arkadaşı ölümünün ardından duygulandırdı: Oyuncu Orhan Aydın da sosyal medya hesabından arkadaşı Hikmet Karagöz'ün vefatını şu sözlerle duyurdu:



"Canımdan bir can düştü toprağa.. 42 yıllık dostluk, yoldaşlık, şen-şakrak-sevinç ve umut dolu bir hayat bitti. Seni asla unutmayacağım #HikmetKaragöz asla."



1962-1963 yıllarında Eminönü Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya başlayan sanatçı, 1964'te Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. 1974 yılında Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'la TV yapımlarında rol almaya başladı. Sinemaya geçişi Faize Hücum filmiyle 1982'de oldu.

Bizimkiler dizisindeki Abbas rolüyle geniş kitlelerce tanındı. 1986'dan bu yana ağırlıklı suluboya olmak üzere resim yaptı, sergiler açtı.