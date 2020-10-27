Bursa'da 100 bin lira kredi çekip aldıkları koyunlar yere yığılıp ölüyor

Ölmeye devam ediyorlar: Veterinerde yapılan kontrollerin ardından ölen 18 koyunun da tetanoz olduğu belirlendi. Her geçen gün koyunları ölen Medine Kılıç hayvanların küpe takıldıktan sonra ölmeye başladığını, hayvanların küpe takma makinesi yüzünden tetanoz olduğunu iddia etti.