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Ankara'da 7 DAEŞ'li yakalandı! Kanlı infaz görüntüleriyle tanınıyor

29 Ekim ve 10 Kasım'da saldırı hazırlığı yapan terör örgütü DAEŞ'e Ankara'da operasyon düzenlendi. Aralarında örgütün infazcılarının da olduğu 7 DAEŞ'li gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin kanlı infaz görüntüleriyle tanındığı öğrenildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve 10 Kasım törenleri esnasında terör örgütü DEAŞ'ın, tabanına örgütün halen aktif olduğu mesajını vermek amacı ile eylem yapabileceğine yönelik istihbari bilgiler elde edildi.

Yapılan araştırmalarda Türkiye'de bulunan iki grubun, Irak ve Suriye'de çatışma bölgelerinde iken aktif faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimat ve kararlar doğrultusunda bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen iki ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kanlı infaz görüntüleriyle tanınıyor
Şüphelilerin saklandıkları evlerde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Ayrıca gözaltına alınan M.B.H.A'nın örgüt içinde infazcı olarak yer aldığı, A.B.H.C. ve B.C.Ş'nin ise örgüt içinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği ve çatışmalara katıldığı tespit edildi. Operasyonla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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