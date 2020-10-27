BIST 1.147
DOLAR 8,16
EURO 9,64
ALTIN 498,45
HABER /  DÜNYA
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Doğu Kudüs'teki Ortodoks Başpiskoposu'ndan Müslümanlara yönelik hakaretlere tepki

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'teki Rum Ortodoks Başpiskoposu Atallah Hanna, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürlerin Fransa'da bazı binaların cephelerine yansıtılmasına tepki gösterdi.

Abone ol

Hanna, “Müslüman kardeşlerimize hakaret etmek, tıpkı dünyamızdaki tüm dinlerde tüm dini sembollere hakaretler etmektir. Hakaretler, bütünüyle ve ayrıntılı olarak reddettiğimiz ve kınadığımız bir konudur” dedi.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un desteğiyle şiddetlenen Müslümanlara yönelik baskılar artmaya başladı. Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürlerin Fransa'da bazı binaların cephelerine yansıtılmasına tepki bu kez Ortodoks camiasından geldi. İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'teki Rum Ortodoks Başpiskoposu Atallah Hanna, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürlerin Fransa'da bazı binaların cephelerine yansıtılmasına tepki gösterdi. Atallah, Müslümanlara yönelik hakaretleri teşvik eden Macron’u da kastederek “Kışkırtıcı ve nefret söylemini kaynağı ne olursa olsun ve kim teşvik ederse etsin reddediyoruz” dedi.

"Hakaretleri bütünüyle kınıyoruz"

Hanna, “Müslüman kardeşlerimize hakaret etmek, tıpkı dünyamızdaki tüm dinlerde tüm dini sembollere hakaretler etmektir. Hakaretler, bütünüyle ve ayrıntılı olarak reddettiğimiz ve kınadığımız bir konudur” dedi.

"Nefret söylemini kaynağı ne olursa olsun ve kim teşvik ederse etsin reddediyoruz"

Facebook hesabından açıklamalarda bulunan Hanna, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Müslüman kardeşlerimize hakaret etmek, tıpkı dünyamızdaki tüm dinlerde tüm dini sembollere hakaretleri reddettiğimiz gibi, bütünüyle ve ayrıntılı olarak reddettiğimiz ve kınadığımız bir konudur. Bütün insanlar, Allah'ın yarattığı tek bir insan ailesine aittir. Ve Allah, yarattığında insan ve insan ayrımı yapmamıştır. Bu nedenle, Kudüs şehri civarından başlattığımız çağrımız, dünyamızdaki tüm dinlere mensup herkese yöneltiyoruz. Sevgi, hoşgörü, çerçevesinde insanlığın kardeşlik ilkesinde yaşaması için çalışmak zorundayız. Kışkırtıcı ve nefret söylemini kaynağı ne olursa olsun ve kim teşvik ederse etsin reddediyoruz. Nefret söylemi, manevi, insani ve vatansever değerlerimizle çelişen bir söylemdir. Bu Doğu ve özellikle Filistin'deki Hıristiyanlar ve Müslümanlar, dostluk ve insan kardeşliği kültürünü kutsayarak her türlü iğrenç ve nefret söylemleriyle yüzleşmeli ve harekete geçmeliyiz." Her zamankinden daha fazla birlik içinde olmalıyız. Bizi parçalamayı, saflara ayırmayı birbirimizi bölmeye ve kışkırtmayı amaçlayan tüm komploları engellemek için çalışmalıyız.”

SON DAKİKA HABERLERİ
Bahçeli: Hele bir çıksınlar sokağa da görsünler dünyanın kaç bucak olacağını
Hatay'daki patlamada yeni gelişme! Teröristlerin geldikleri paramotor ele geçirildi
Altının gram fiyatı 498 lira ile rekor tazeledi! Tüm zamanların en yüksek seviyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam düşmanı Geert Wilders hakkında suç duyurusu
AK Parti İstanbul'da 13 ilçe başkanı aday olmuyor işte kesinleşen ilçeler
İbrahim Kalın'dan olay açıklamalar: Ayetleri kafa kesmek için kullananlara karşı çıkmak zorundayız
ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere’de eski paraşütçü dünya rekoru denemesinde ölümden döndü
İsrail'den boykot kararları sonrası Macron'a destek! 'Bize de yapılmıştı yanınızdayız'
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı! 2 hektar ormanlık alan zarar gördü
Van'da terör örgütü PKK'ya darbe: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Hikmet Karagöz öldü mü kaç yaşında Hikmet Karagöz kimdir?
Kuruluş Osman 31. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar