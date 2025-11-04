Demirtaş’ın avukatı Kahraman: Biz de hayırlı olsun diyoruz

Selahattin Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Kahraman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “tahliyesi hayırlı olur” sözlerine “Biz de hayırlı olsun diyoruz” yanıtını verdi. Kahraman, AİHM kararının ardından istinaf mahkemesinin ya doğrudan tahliye kararı vereceğini ya da dosyayı esastan incelemeye alacağını söyledi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Kahraman, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin “tahliyesi hayırlı olur” sözlerine yanıt verdi. Kahraman, İlke TV’ye yaptığı açıklamada, “Bahçeli'nin hayırlı olur inşallah demesine biz de hayırlı olsun diyoruz. Aslında Sayın Bahçeli sadece şu an itibariyle bu meseleye dair dahiliyeti noktasında üst perdeden bir şey söylemiyor” ifadelerini kullandı.

Kahraman, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının kesinleşmesinin ardından Demirtaş’ın tahliyesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. İstinaf Ceza Dairesi’ne başvurduklarını belirtti.

“İSTİNAF İKİ SEÇENEK ARASINDA KARAR VERECEK”

Avukat Kahraman, mahkemenin önünde iki farklı seçenek bulunduğunu söyledi:

“İstinaf dairesi burada iki şey yapabilir. Birincisi hemen bu kesinleşen AİHM kararı üzerine Sayın Demirtaş ve diğer tutuklu siyasetçileri hemen tahliye edebilir veya yine hemen olmak üzere dosyayı esastan incelemeye alabilir.”

Kahraman, 2019 yılından bu yana Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptıkları başvurunun sonuçlanmadığını belirterek, istinaftan gelecek olumsuz bir karar hâlinde yeni bir başvuru yapacaklarını ifade etti.

“Anayasa Mahkemesi'nin bu sürecin hassasiyetini de gözeterek devreye girmesi gerekiyor. Bu tutukluluğun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesi uyarınca artık bir kötü muameleye dönüştüğünü ileri sürüp bir tedbir talebinde bulunabiliriz.”

“MESELE SURİYE’DE BAŞLADI, ROJAVA’DA BİTECEK”

Demirtaş’ın tutukluluk sürecinin siyasal gelişmelerle bağlantılı olduğunu belirten Kahraman, “Mesele Suriye'de başladı. Aslında Suriye'de bitecek. Ya da daha özel söylemek gerekirse mesele aslında Rojava'da başladı. Rojava meselesiyle sanırım noktalanacak” dedi.

Kahraman, 2014 yılında Kobani sürecinde yaşanan olaylara atıfla, “O dönem IŞİD saldırısı bütün bir Rojava bölgesine yönelikti ve bu saldırıların ve karşı direnişin sembolü haline gelen Kobani meselesiydi” ifadelerini kullandı.

“SURİYE’DE İŞLER İYİ GİDERSE TÜRKİYE’YE DE YANSIR”MHP lideri Bahçeli’nin

sözlerini bölgesel gelişmeler bağlamında değerlendiren Kahraman, şunları söyledi:

“Suriye'de işler iyi gittiği müddetçe, Rojava'da işlerin iyi gittiği müddetçe, aslında bunun Türkiye'ye bu siyasal sürece de olumlu yansıyabileceğini düşünüyoruz. Ben, Sayın Bahçeli'nin bu sözlerini böyle yorumluyorum. Yani, aslında Suriye'de de işler iyi gidiyor. Yani SDG ve merkezi hükümet arasındaki görüşmelerde mesafe alındığı çok belli. Dolayısıyla bunun Türkiye sahasına, bize de yansıması bu şekilde inşallah hayırlı olur.”

Kahraman, Demirtaş dosyasının hem iç hukukta hem uluslararası alanda yeni bir sürece girdiğini belirterek, istinaftan olumsuz bir karar beklemediğini söyledi.

“Olası olumsuz senaryoları değerlendiriyoruz ama açıkçası bu kez böyle bir sonuç beklemiyoruz.”