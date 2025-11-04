BIST 10.925
DOLAR 42,09
EURO 48,46
ALTIN 5.402,91
HABER /  SPOR

Trabzonspor'dan Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor'dan Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonsporlu futbolcu Stefan Savic'in sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edildiği bildirildi.

Abone ol

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinde Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşir açıklamasında, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 11. haftasında oynadığımız Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Stefan Savic'in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

Beşir, oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Irak benzin, mazot ve beyaz petrol ithalatını durdurdu
Irak benzin, mazot ve beyaz petrol ithalatını durdurdu
ING'den Kazandıran Turuncu Günler
ING'den Kazandıran Turuncu Günler
Kocaeli Valisi Aktaş'tan Gebze'de çöken apartman ve tahliye edilen binalara ilişkin açıklama
Kocaeli Valisi Aktaş'tan Gebze'de çöken apartman ve tahliye edilen binalara ilişkin açıklama
2026 asgari ücreti için en kötü ve en iyi zam ihtimali! TÜRK-İŞ'ten kritik açıklama
2026 asgari ücreti için en kötü ve en iyi zam ihtimali! TÜRK-İŞ'ten kritik açıklama
Abdulkadir Uraloğlu son 11 gün deyip uyardı: 7 bin 662 liradan 17 bin 252 liraya yükselecek
Abdulkadir Uraloğlu son 11 gün deyip uyardı: 7 bin 662 liradan 17 bin 252 liraya yükselecek
Louvre Müzesi soygunu: Güvenlik şifresi "LOUVRE"muş
Louvre Müzesi soygunu: Güvenlik şifresi "LOUVRE"muş
Eskişehir'de boğazında bıçak yarası olan bir kadın evinde ölü bulundu
Eskişehir'de boğazında bıçak yarası olan bir kadın evinde ölü bulundu
Selahattin Demirtaş hapisten çıkıyor mu? Devlet Bahçeli işareti verdi avukatından flaş açıklama
Selahattin Demirtaş hapisten çıkıyor mu? Devlet Bahçeli işareti verdi avukatından flaş açıklama
Açık görüşte kızını duvara vurmuştu! Hastaneden yeni haber geldi
Açık görüşte kızını duvara vurmuştu! Hastaneden yeni haber geldi
İsrail'de hapishanede Filistinli esire tecavüzü ortaya çıkaran eski başsavcının cep telefonu aranıyor
İsrail'de hapishanede Filistinli esire tecavüzü ortaya çıkaran eski başsavcının cep telefonu aranıyor
ABD'de alarm! Listeria bakterisi 6 kişiyi öldürdü: Hazır makarnadan bulaştı
ABD'de alarm! Listeria bakterisi 6 kişiyi öldürdü: Hazır makarnadan bulaştı
Ahmet Davutoğlu'nun 'MOSSAD' iddiasına Ümit Özdağ'dan meydan okuma
Ahmet Davutoğlu'nun 'MOSSAD' iddiasına Ümit Özdağ'dan meydan okuma