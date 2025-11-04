Altın ons fiyatı 4 bin doların altında

Küresel piyasalarda faiz indirimlerine ilişkin spekülasyonlar altın fiyatlarını etkiledi. Altının ons fiyatı, pazartesi günü dalgalanmaların ardından bugün 3 bin 985 doların altına geriledi.Abone ol
Ekim ortasında altının ons fiyatı 4 bin 381 dolara ulaşarak rekor kırmıştı. Rekordan sonra fiyat gerilemeye başlamıştı.
ABD'nin gevşek para politikası faiz getirmeyen altını daha cazip hale getirirken, fiyatın yükselmeye devam edip etmeyeceği de Fed tarafından şekilleniyor.
ABD'nin faiz indirimine ilişkin spekülasyonların azalmasıyla doların güçlenmesi sonucu avro/dolar paritesi 3 ayın en düşük seviyesi olan 1,15 doların altına geriledi.