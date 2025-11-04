BIST 10.925
DOLAR 42,09
EURO 48,46
ALTIN 5.402,91
HABER /  EKONOMİ

Altın ons fiyatı 4 bin doların altında

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altın ons fiyatı 4 bin doların altında

Küresel piyasalarda faiz indirimlerine ilişkin spekülasyonlar altın fiyatlarını etkiledi. Altının ons fiyatı, pazartesi günü dalgalanmaların ardından bugün 3 bin 985 doların altına geriledi.

Abone ol

Ekim ortasında altının ons fiyatı 4 bin 381 dolara ulaşarak rekor kırmıştı. Rekordan sonra fiyat gerilemeye başlamıştı.

ABD'nin gevşek para politikası faiz getirmeyen altını daha cazip hale getirirken, fiyatın yükselmeye devam edip etmeyeceği de Fed tarafından şekilleniyor. 

ABD'nin faiz indirimine ilişkin spekülasyonların azalmasıyla doların güçlenmesi sonucu avro/dolar paritesi 3 ayın en düşük seviyesi olan 1,15 doların altına geriledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bahçeli'nin açıklamaları sonrası Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı paylaşımı
Bahçeli'nin açıklamaları sonrası Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı paylaşımı
Trabzonspor'dan Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Trabzonspor'dan Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Irak benzin, mazot ve beyaz petrol ithalatını durdurdu
Irak benzin, mazot ve beyaz petrol ithalatını durdurdu
ING'den Kazandıran Turuncu Günler
ING'den Kazandıran Turuncu Günler
Kocaeli Valisi Aktaş'tan Gebze'de çöken apartman ve tahliye edilen binalara ilişkin açıklama
Kocaeli Valisi Aktaş'tan Gebze'de çöken apartman ve tahliye edilen binalara ilişkin açıklama
2026 asgari ücreti için en kötü ve en iyi zam ihtimali! TÜRK-İŞ'ten kritik açıklama
2026 asgari ücreti için en kötü ve en iyi zam ihtimali! TÜRK-İŞ'ten kritik açıklama
Abdulkadir Uraloğlu son 11 gün deyip uyardı: 7 bin 662 liradan 17 bin 252 liraya yükselecek
Abdulkadir Uraloğlu son 11 gün deyip uyardı: 7 bin 662 liradan 17 bin 252 liraya yükselecek
Louvre Müzesi soygunu: Güvenlik şifresi "LOUVRE"muş
Louvre Müzesi soygunu: Güvenlik şifresi "LOUVRE"muş
Eskişehir'de boğazında bıçak yarası olan bir kadın evinde ölü bulundu
Eskişehir'de boğazında bıçak yarası olan bir kadın evinde ölü bulundu
Selahattin Demirtaş hapisten çıkıyor mu? Devlet Bahçeli işareti verdi avukatından flaş açıklama
Selahattin Demirtaş hapisten çıkıyor mu? Devlet Bahçeli işareti verdi avukatından flaş açıklama
Açık görüşte kızını duvara vurmuştu! Hastaneden yeni haber geldi
Açık görüşte kızını duvara vurmuştu! Hastaneden yeni haber geldi
İsrail'de hapishanede Filistinli esire tecavüzü ortaya çıkaran eski başsavcının cep telefonu aranıyor
İsrail'de hapishanede Filistinli esire tecavüzü ortaya çıkaran eski başsavcının cep telefonu aranıyor