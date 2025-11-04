BIST 10.914
Açık görüşte kızını duvara vurmuştu! Hastaneden yeni haber geldi

Bolu'da kapalı cezaevinde 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu bulunan mahkum, kendisini annesiyle birlikte ziyarete gelen 4 yaşındaki kızını açık görüş sırasında duvara fırlatarak hastanelik etti. Bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören küçük kızın son durumu hakkında yeni haber geldi.

Geçtiğimiz günlerde Kuruçay mevkisinde bulunan T Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana gelen acı olayda, "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklu bulunan Hakan A. ile boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşi ve 4 yaşındaki kızı açık görüş ziyaretinde bir araya geldi. Ziyaret sırasında eşiyle tartışmaya başlayan Hakan K. sinirlenerek 4 yaşındaki kızına saldırdı.

KÜÇÜK KIZ AĞIR YARALANDI

Saldırgan babanın duvara fırlattığı küçük kız ağır yaralandı. İnfaz koruma memurları Hakan A.'ya müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan küçük kız, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

HASTANEDEN İYİ HABER GELDİ

Hastanede bir hafta yoğun bakımda kalan 4 yaşındaki kızın sağlık durumunun iyiye gittiği ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

TEK KİŞİLİK HÜCREYE KOYULDU

Kızını öldüresiye döven Hakan A.'nın cezaevinde tek kişilik hücreye konulduğu ve hakkında cezaevi savcısı tarafından işlem başlatıldığı belirtildi.

