İsrail'de hapishanede Filistinli esire tecavüzü ortaya çıkaran eski başsavcının cep telefonu aranıyor

İsrail polisi, hapishanede Filistinli bir esire tecavüzü ortaya çıkaran ve bu nedenle gözaltına alınan eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi'nin denize attığı düşünülen cep telefonunu arıyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, baskılar sonucu görevinden istifa eden ve 2 Kasım'da gözaltına alınan Yerushalmi'nin cep telefonunu bulmak için polis çalışma başlattı.

Yerushalmi'nin, cep telefonunu Tel Aviv yakınlarındaki sahilde denize attığı düşünülürken arama çalışmaları Hatzuk sahilinde sürüyor.

Eski başsavcının "delilleri karartmak için cep telefonunu denize attığından" şüphelenen polis, İsrail'deki arama kurtarma çalışmalarını yürüten "Zaka" isimli gönüllü kuruluştan yardım istedi.

Dalgıçların da katıldığı çalışmalarda, denizde Yerushalmi'nin cep telefonunun bulunmasına yönelik aramalar devam ediyor.

Yerushalmi'nin, İsrail'in Sde Teiman hapishanesinde, askerlerin Filistinli bir esire tecavüz ettiği anların güvenlik kamerası kaydını basına sızdırdığı ortaya çıkmıştı.

Aşırı sağcı bakan ve grupların baskısı sonucu geçen hafta görevinden istifa eden Yerushalmi, 2 Kasım'da da gözaltına alınmıştı.

Tel Aviv'de dün mahkemeye çıkarılan Yerushalmi'nin gözaltı süresi 5 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

