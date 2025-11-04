Selahattin Demirtaş hapisten çıkıyor mu? Devlet Bahçeli işareti verdi avukatından flaş açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal kararını kesinleştirdiği eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için "Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" dedi. Bu açıklamanın ardından Selahattin Demirtaş'ın tahliye ihtimali gündeme oturdu. Demirtaş'ın avukatından da flaş açıklamalar geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda kriz olduğu iddialarına sert tepki gösterdiği grup toplantısı çıkışında hapisteki Selahattin Demirtaş'la ilgili kritik bir çıkış yaptı. Gazeteciler, MHP lideri Bahçeli'ye, AİHM'in Demirtaş hakkında verdiği "hak ihlali" kararını kesinleştirmesini sordu ve şu yanıtı aldı:

-"Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlı olacaktır" .

Demirtaş hakkında "hak ihlali" kararı vererek "derhal tahliyesine" hükmeden AİHM, Türkiye'nin itirazını dün reddetmişti. Böylece, AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu.

BİZ DE HAYIRLI OLSUN DİYORUZ

Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Kahraman, MHP Lideri Bahçeli’nin “tahliyesi hayırlı olur” sözlerini İlke TV'de yorumladı. Kahraman, Bahçeli’nin sözlerine şu ifadelerle yanıt verdi:

-“Bahçeli'nin hayırlı olur inşallah demesine biz de hayırlı olsun diyoruz. Aslında Sayın Bahçeli sadece şu an itibariyle bu meseleye dair dahiliyeti noktasında üst perdeden bir şey söylemiyor.”



"BAHÇELİ'NİN DEMİRTAŞ İLE TEMASI VAR"

Demirtaş’ın tutukluluğu sürecinde MHP’nin etkili bir aktör olduğunu vurgulayan Kahraman, Bahçeli’nin geçmişte Demirtaş’la doğrudan ve dolaylı temaslarının da olduğunu hatırlattı:

“Bu sürecin başından beri Sayın Demirtaş'ın tutukluluğu meselesiyle ilgili yakından alakalılar, onu biliyoruz.

-Zaman zaman Sayın Demirtaş'la da, dolaylı olarak iletişiminin olduğunu da zaten biliyorsunuz, basına da yansıdı. Kimi zaman kendisiyle hatta birebir telefon görüşmesi de yaptığı olmuştu geçmişte.”



DEMİRTAŞ TAHLİYE Mİ OLACAK?

Avukat Kahraman, AİHM kararının kesinleşmesiyle birlikte bu sabah Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. İstinaf Ceza Dairesi’ne başvuru yaptıklarını söyledi. Kahraman İstinafın iki olasılığı değerlendireceğini belirtti:

-“İstinaf dairesi burada iki şey yapabilir. Birincisi hemen bu kesinleşen AİHM kararı üzerine Sayın Demirtaş ve diğer tutuklu siyasetçileri hemen tahliye edebilir veya yine hemen olmak üzere dosyayı esastan incelemeye alabilir.”

-“Anayasa Mahkemesi'nin bu sürece işaret ettiğim hassasiyetini de gözeterek devreye girmesi gerekiyor. Bu tutukluluğun aslında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesi uyarınca artık bir kötü muameleye dönüştüğünü ileri sürüp bir tedbir talebinde bulunabiliriz.”