BIST 10.914
DOLAR 42,09
EURO 48,44
ALTIN 5.409,34
HABER /  EKONOMİ

2026 asgari ücreti için en kötü ve en iyi zam ihtimali! TÜRK-İŞ'ten kritik açıklama

2026 asgari ücreti için en kötü ve en iyi zam ihtimali! TÜRK-İŞ'ten kritik açıklama

Türk-İş Başkanlar Kurulu toplantısında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin önemli kararlar alındı. TÜRK-İŞ 'Yönetmelik değişmezse katılmıyoruz' açıklaması yaptı. Peki 2026 yılı asgari ücreti için ihtimaller neler? En kötü senaryoda yüzde 20 zam yapılırsa 2026 yılı asgari ücreti 26 bin 525 lira, en iyi senaryoda yüzde 35 zam yapılırsa asgari ücret 29 bin 840 liraya yükselecek.

Abone ol

Türkiye'de milyonlarca kişiyi doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek olan asgari ücretin tespitine dair görüşmelerin başlaması ve takvimin işlemesi bekleniyor.  Türk-İş son asgari ücretin belirlenmesinin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda olmayacağını açıklamıştı. 

YÖNETMELİĞİN DEĞİŞMESİ LAZIM
Türk-İş Başkanlar Kurulu toplantısı bugün yapıldı ve ardından Türk-İş Başkanı Ergün Atalay açıklamalarda bulundu. Atalay şunları söyledi:

- "Yönetmelik değişmezse asgari ücretliyi yalnız bırakma gibi bir düşüncemiz yok. Komisyona katılmıyoruz. 

-Yönetmelik değişirse kurulumuzu toplarız yine çıkacak karar göre hareket ederiz. Bir an evvel adil demokratik bir yapıyı önümüze getirsinler." Bir an evvel adil demokratik bir yapıyı önümüze getirsinler." 

2026 ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR OLUR?
Asgari ücret güncel olarak 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. 2026 yılı Asgari ücretinin;
-Yüzde 20 zam gelmesi halinde 26 bin 525 liraya,
-Yüzde 22 zam gelmesi halinde 26 bin 967 liraya,
-Yüzde 25 zam gelmesi halinde 27 bin 630 liraya,
-Yüzde 30 zam gelmesi halinde 28 bin 735 liraya,
-Yüzde 35 zam gelmesi halinde ise 29 bin 840 liraya yükselmesi bekleniyor.

İlgili Haberler
Ünlü ekonomistten ilginç çıkış! İstanbul, Ankara, İzmir’e özel asgari ücret HAK-İŞ'ten Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapısı değişsin çağrısı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Dev banka net oran verdi! Asgari ücret ne kadar olacak?
Foto Galeri Dev banka net oran verdi! Asgari ücret ne kadar olacak? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Abdulkadir Uraloğlu son 11 gün deyip uyardı: 7 bin 662 liradan 17 bin 252 liraya yükselecek
Abdulkadir Uraloğlu son 11 gün deyip uyardı: 7 bin 662 liradan 17 bin 252 liraya yükselecek
Louvre Müzesi soygunu: Güvenlik şifresi "LOUVRE"muş
Louvre Müzesi soygunu: Güvenlik şifresi "LOUVRE"muş
Eskişehir'de boğazında bıçak yarası olan bir kadın evinde ölü bulundu
Eskişehir'de boğazında bıçak yarası olan bir kadın evinde ölü bulundu
Selahattin Demirtaş hapisten çıkıyor mu? Devlet Bahçeli işareti verdi avukatından flaş açıklama
Selahattin Demirtaş hapisten çıkıyor mu? Devlet Bahçeli işareti verdi avukatından flaş açıklama
Açık görüşte kızını duvara vurmuştu! Hastaneden yeni haber geldi
Açık görüşte kızını duvara vurmuştu! Hastaneden yeni haber geldi
İsrail'de hapishanede Filistinli esire tecavüzü ortaya çıkaran eski başsavcının cep telefonu aranıyor
İsrail'de hapishanede Filistinli esire tecavüzü ortaya çıkaran eski başsavcının cep telefonu aranıyor
ABD'de alarm! Listeria bakterisi 6 kişiyi öldürdü: Hazır makarnadan bulaştı
ABD'de alarm! Listeria bakterisi 6 kişiyi öldürdü: Hazır makarnadan bulaştı
Ahmet Davutoğlu'nun 'MOSSAD' iddiasına Ümit Özdağ'dan meydan okuma
Ahmet Davutoğlu'nun 'MOSSAD' iddiasına Ümit Özdağ'dan meydan okuma
Can Öncü'nün yeni takımı belli oldu! "Artık hedef şampiyonluk"
Can Öncü'nün yeni takımı belli oldu! "Artık hedef şampiyonluk"
Atatürk Üniversitesi, "Leiden"in 2025 çalışmasında dünyada 749'uncu, Türkiye'de 9'uncu sırada yer aldı
Atatürk Üniversitesi, "Leiden"in 2025 çalışmasında dünyada 749'uncu, Türkiye'de 9'uncu sırada yer aldı
İki yaban keçisini öldürdüler! Bakın ne kadar ceza kesildi
İki yaban keçisini öldürdüler! Bakın ne kadar ceza kesildi
MediaMarkt'ta "Şahane Kasım" kampanyası sürüyor
MediaMarkt'ta "Şahane Kasım" kampanyası sürüyor