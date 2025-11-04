2026 asgari ücreti için en kötü ve en iyi zam ihtimali! TÜRK-İŞ'ten kritik açıklama

Türk-İş Başkanlar Kurulu toplantısında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin önemli kararlar alındı. TÜRK-İŞ 'Yönetmelik değişmezse katılmıyoruz' açıklaması yaptı. Peki 2026 yılı asgari ücreti için ihtimaller neler? En kötü senaryoda yüzde 20 zam yapılırsa 2026 yılı asgari ücreti 26 bin 525 lira, en iyi senaryoda yüzde 35 zam yapılırsa asgari ücret 29 bin 840 liraya yükselecek.

Türkiye'de milyonlarca kişiyi doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek olan asgari ücretin tespitine dair görüşmelerin başlaması ve takvimin işlemesi bekleniyor. Türk-İş son asgari ücretin belirlenmesinin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda olmayacağını açıklamıştı.

YÖNETMELİĞİN DEĞİŞMESİ LAZIM

Türk-İş Başkanlar Kurulu toplantısı bugün yapıldı ve ardından Türk-İş Başkanı Ergün Atalay açıklamalarda bulundu. Atalay şunları söyledi:

- "Yönetmelik değişmezse asgari ücretliyi yalnız bırakma gibi bir düşüncemiz yok. Komisyona katılmıyoruz.

-Yönetmelik değişirse kurulumuzu toplarız yine çıkacak karar göre hareket ederiz. Bir an evvel adil demokratik bir yapıyı önümüze getirsinler." Bir an evvel adil demokratik bir yapıyı önümüze getirsinler."

2026 ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR OLUR?

Asgari ücret güncel olarak 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. 2026 yılı Asgari ücretinin;

-Yüzde 20 zam gelmesi halinde 26 bin 525 liraya,

-Yüzde 22 zam gelmesi halinde 26 bin 967 liraya,

-Yüzde 25 zam gelmesi halinde 27 bin 630 liraya,

-Yüzde 30 zam gelmesi halinde 28 bin 735 liraya,

-Yüzde 35 zam gelmesi halinde ise 29 bin 840 liraya yükselmesi bekleniyor.