ING'den Kazandıran Turuncu Günler

ING Türkiye, gelenekselleşen "Kazandıran Turuncu Günler" kampanyasıyla bu yıl da ING'lilere değer yaratan fırsatlar sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING'nin her yıl ekim ve kasım aylarında düzenlediği gelenekselleşen kampanyasıyla bu yıl da 15 Ekim-15 Kasım arasında avantajlı faiz oranları, nakit iade imkanları ve sürpriz fırsatlarla ING'lilere ek kazanç sağlıyor.

Bu kapsamda Kazandıran Turuncu Günler'e özel olarak, ilk kez ING'li olanlara yüzde sıfır faizle 55 bin liraya varan nakit fırsatı sunuluyor.

Ayrıca yeni ING'liler yüzde sıfır faizle 6 aya varan vadelerde 25 bin liraya kadar ihtiyaç kredisinden ve yüzde sıfır faizle 3 aya varan vadelerde 30 bin lira Taksitli Destek Hesap'tan da yararlanabiliyor.

Kampanya döneminde arkadaşını ING'li yapan 18-27 yaş aralığındaki genç ING'liler ise 1000 lira nakit promosyon alırken, davet ettikleri arkadaşları da paralarını günlük yüksek faizle değerlendirebiliyor.

Davet ettikleri arkadaşının hesabına 10 bin lira ve üzeri para yatırması ve hesabında minimum 10 bin lira tutması koşulu bulunan fırsattan herhangi bir kişi sınırı olmadan yararlanılabiliyor.

ING Mobil üzerinden 5-15 Kasım arasında Allianz Bireysel Emeklilik (BES) sözleşmesi yapanlar ise ilk katkı payını 5 bin liraya kadar nakit iade alabiliyor.

Ayrıca Kazandıran Turuncu Günler kapsamında ING Mobil üzerinden kampanyaya katılan ilk 1000 kişiye belirli fonlar hediye olarak sunuluyor.

Kazandıran Turuncu Günler kapsamında 250 pay "GNZ- Ak Portföy ING Z Kuşağı Fon Sepeti Özel Fonu" veya 1 pay "IGL-TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu" hediye ediliyor.

Bunların yanı sıra kampanya kapsamında kasım ayı boyunca ING Kredi Kartı ile tek seferde yapılacak 2 bin 500 lira ve üzeri her internet alışverişine 150 lira, toplamda 750 lira "bonus" hediye ediliyor.

Kampanyalardan yararlanmak isteyenler ING Mobil üzerinden müşteri olma adımlarını tamamlayarak, kolayca ING'li olabilirken, kampanya ile ilgili detaylara ING'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.