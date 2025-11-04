Bahçeli'nin açıklamaları sonrası Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı paylaşımı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhur İttfakı'nda çatlak yok" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı'nın siyasi iradesidir." ifadesini kullandı.

MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında Cumhur İttfakı'na yönelik "kriz" iddialarını yalanladı.

Bahçeli, "Cumhur İttifakı yoluna devam edecek,tarihi mücadelesini sürdürecek,yeni yüzyılın çatısını el, güç, hedef, inanç ve ülkü birliği eşliğinde imanla örecek" dedi.

Bahçeli, muhalefetin son dönemde Cumhur İttifakı'nda gerilim olduğu yönündeki açıklamalarını boşa çıkarmış oldu.

AK Parti-MHP birlikteliğine yönelik bir paylaşım da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhur İttifakı'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ettiğini belirtti.

"Hedeflerimize ilerliyoruz"

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı'nın siyasi iradesidir. Cumhuriyetimizi koruyarak, demokrasimizi güçlendirerek ve iç bünyemizi sağlam tutarak geleceğe ilerliyoruz. 'Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak' ilkemizi en yüksekte tutuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı ve dirayetli duruşuyla hedeflerimize ilerliyoruz. Aziz milletimizin duası ve desteği en büyük gücümüzdür."