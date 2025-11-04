BIST 10.925
DOLAR 42,09
EURO 48,46
ALTIN 5.402,91
HABER /  POLİTİKA

Bahçeli'nin açıklamaları sonrası Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı paylaşımı

Bahçeli'nin açıklamaları sonrası Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı paylaşımı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhur İttfakı'nda çatlak yok" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı'nın siyasi iradesidir." ifadesini kullandı.

Abone ol

MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında Cumhur İttfakı'na yönelik "kriz" iddialarını yalanladı.

Bahçeli, "Cumhur İttifakı yoluna devam edecek,tarihi mücadelesini sürdürecek,yeni yüzyılın çatısını el, güç, hedef, inanç ve ülkü birliği eşliğinde imanla örecek" dedi.

Bahçeli, muhalefetin son dönemde Cumhur İttifakı'nda gerilim olduğu yönündeki açıklamalarını boşa çıkarmış oldu.

AK Parti-MHP birlikteliğine yönelik bir paylaşım da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhur İttifakı'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ettiğini belirtti.

"Hedeflerimize ilerliyoruz"

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı'nın siyasi iradesidir. Cumhuriyetimizi koruyarak, demokrasimizi güçlendirerek ve iç bünyemizi sağlam tutarak geleceğe ilerliyoruz. 'Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak' ilkemizi en yüksekte tutuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı ve dirayetli duruşuyla hedeflerimize ilerliyoruz. Aziz milletimizin duası ve desteği en büyük gücümüzdür."

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor'dan Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Trabzonspor'dan Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Irak benzin, mazot ve beyaz petrol ithalatını durdurdu
Irak benzin, mazot ve beyaz petrol ithalatını durdurdu
ING'den Kazandıran Turuncu Günler
ING'den Kazandıran Turuncu Günler
Kocaeli Valisi Aktaş'tan Gebze'de çöken apartman ve tahliye edilen binalara ilişkin açıklama
Kocaeli Valisi Aktaş'tan Gebze'de çöken apartman ve tahliye edilen binalara ilişkin açıklama
2026 asgari ücreti için en kötü ve en iyi zam ihtimali! TÜRK-İŞ'ten kritik açıklama
2026 asgari ücreti için en kötü ve en iyi zam ihtimali! TÜRK-İŞ'ten kritik açıklama
Abdulkadir Uraloğlu son 11 gün deyip uyardı: 7 bin 662 liradan 17 bin 252 liraya yükselecek
Abdulkadir Uraloğlu son 11 gün deyip uyardı: 7 bin 662 liradan 17 bin 252 liraya yükselecek
Louvre Müzesi soygunu: Güvenlik şifresi "LOUVRE"muş
Louvre Müzesi soygunu: Güvenlik şifresi "LOUVRE"muş
Eskişehir'de boğazında bıçak yarası olan bir kadın evinde ölü bulundu
Eskişehir'de boğazında bıçak yarası olan bir kadın evinde ölü bulundu
Selahattin Demirtaş hapisten çıkıyor mu? Devlet Bahçeli işareti verdi avukatından flaş açıklama
Selahattin Demirtaş hapisten çıkıyor mu? Devlet Bahçeli işareti verdi avukatından flaş açıklama
Açık görüşte kızını duvara vurmuştu! Hastaneden yeni haber geldi
Açık görüşte kızını duvara vurmuştu! Hastaneden yeni haber geldi
İsrail'de hapishanede Filistinli esire tecavüzü ortaya çıkaran eski başsavcının cep telefonu aranıyor
İsrail'de hapishanede Filistinli esire tecavüzü ortaya çıkaran eski başsavcının cep telefonu aranıyor
ABD'de alarm! Listeria bakterisi 6 kişiyi öldürdü: Hazır makarnadan bulaştı
ABD'de alarm! Listeria bakterisi 6 kişiyi öldürdü: Hazır makarnadan bulaştı