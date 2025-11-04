BIST 10.914
Louvre Müzesi soygunu: Güvenlik şifresi "LOUVRE"muş

Paris’teki Louvre Müzesi'nden yaklaşık 90 milyon Euro değerindeki mücevherlerin çalınmasının ardından yürütülen soruşturmada, güvenlik sistemindeki ihmaller zinciri ortaya çıktı. Libération gazetesinin ulaştığı 2014 tarihli belgelere göre, müzenin video izleme sunucusunun şifresi "LOUVRE" idi. 2014'te Ulusal Siber Güvenlik Ajansı (ANSSI) tarafından hazırlanan raporda, kamera ve alarm sistemlerindeki zafiyetler nedeniyle sanat eserlerinin kolayca çalınabileceği uyarısının yapıldığı belirlendi.

Dünyanın en ünlü müzelerinden Louvre’da 20 Ekim sabahı yaşanan ve yüzyılın soygunu olarak nitelendirilen olay, güvenlik sistemlerindeki kronik ihmali gözler önüne serdi. Müzeden yaklaşık 88 milyon Euro değerindeki mücevherlerin çalınması, "dâhi suçluların değil, sıradan hırsızların" işi olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

2014 RAPORU NEDEN DİKKATE ALINMADI?

T24'ün haberine göre, Libération gazetesinin ele geçirdiği iç yazışmalar, müzenin dijital altyapısındaki zafiyetlerin yıllardır bilindiğini gösteriyor. 2014 yılında ANSSI uzmanları, hazırladıkları raporda şu kritik uyarıyı yapmıştı:

“Louvre’un ağını kontrol eden biri, sanat eserlerinin çalınmasını kolaylaştırabilir.”

Müzenin savunmasını çökerten detay ise utanç vericiydi: Kamera ve alarm sistemlerini yöneten video izleme sunucusuna erişim şifresi "LOUVRE" idi. Kültür Bakanı Rachida Dati de güvenlik eksikliklerini kabul ederek, “hırsızlık riskinin kronik ve yapısal biçimde hafife alındığını” belirtti.

SOYGUNUN DETAYLARI

Soygun, 20 Ekim sabahı Seine Nehri’ne bakan cephede yaşandı. İki hırsız, ters park edilmiş bir forklift yardımıyla Apollo Galerisi’ne girdi. Müzenin en değerli hazinelerini barındıran vitrinleri spiral taşlarla kesen soyguncular, mücevherleri alarak dışarıda bekleyen scooter’larla kaçtı.

Olay anında güvenlik kameralarının görüntülerinin bulanık ve eksik olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında polis, 25 ve 29 Ekim'de düzenlediği operasyonlarda yedi kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerden 2015’te hırsızlıktan sabıkası bulunan 37 yaşındaki iki erkek dahil, dördü "örgütlü hırsızlık" ve "suç örgütü kurmak" suçlamalarıyla tutuklandı.

