Rams Başakşehir'den "Bilgilerimiz sızdırıldı" diyen Erol Bulut'a cevap!

Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, kulübünün taktik bilgilerinin rakip takımlara sızdırıldığını iddia etmişti. Rams Başakşehir'den Erol Bulut'a cevap geldi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 yenen Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, kırmızı-beyazlı kulübün içinden birinin antrenman bilgilerini ve analizlerini rakip teknik adamlara aktardığını söylemesi spor dünyasına damga vurdu. Bulut, "Geçen hafta Başakşehir maçından önce bütün bilgilerimizi kulübün içinde olan birisi rakip takıma aktarmış. Nuri Hoca'ya (Şahin) aktarmış. Biz takip ettik. Bu maalesef bu maçtan önce de oldu. Bizim taktiğimiz, topa karşı nasıl oynayacağımız, hücumda neler yapacağımız, bu bilgiler de rakibin hocasına gitti." ifadelerini kullanmıştı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada iddialar yalanlandı. Turuncu-lacivertliler Nuri Şahin'in hiçbir bilgi ya da belge almadığını ifade etti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Dün Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Eyüpspor-Antalyaspor maçının ardından, Antalyaspor Teknik Direktörü Sayın Erol Bulut'un açıklamalarında yer alan "kulüp içi taktik bilgilerin sızdırıldığı" yönündeki iddialar üzerine, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak açıklama yapılmasının zorunlu hale geldiğine inanıyoruz.

İstanbul Başakşehir FK olarak, her zaman etik değerlere, fair-play ruhuna ve Türk futbolunun saygınlığına en yüksek düzeyde önem veriyoruz.

Yalnızca kendi çalışmalarına, kulübümüzün gelişimine ve sahadaki performansımıza odaklanan Teknik Direktörümüz Nuri Şahin ve ekibi, mevzu bahsi geçen karşılaşma öncesinde rakip takımla alakalı herhangi bilgi ya da belge almamıştır. ilgili açıklamaların, Türk futbolunun saygınlığına zarar verebilecek nitelikte olmaması adına, tüm tarafların sorumlu bir dil kullanmasını elzem buluyor, kamuoyunun da doğrulanmamış iddialar yerine futbolun emeğine ve güzelliğine odaklanmasını temenni ediyoruz. Saygılarımızla, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü"