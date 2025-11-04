Orkun Kökçü’nün soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı! Derbide kırmızı kart görmüştü
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye 3-2 yenildiği derbide kırmızı kart gören Orkun Kökçü eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Orkun Kökçü'nün soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı.
Trendyol Süper Lig’in 11.haftasındaki derbi müsabakasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Beşiktaş 5. dakikada El Bilal Toure'nin golüyle 1-0 öne geçtikten sonra 22. dakikada Emirhan Topçu'nun golüyle fark 2'ye çıkardı.
Siyah-beyazlı ekipte Orkun Kökçü, 26. Dakikada Edson Alvarez’e yaptığı sert faulün ardından VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Rakibinin 10 kişi kalmasıyla baskılı futbol oynamaya başlayan Fenerbahçe, 32. dakikada İsmail Yüksek'le farkı 1'e indirdi.
