Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada hangi konular var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi saat 15.35'te toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor. Toplantıda iç ve dış politika gündemindeki önemli gelişmeler ele alınacak.

Gündemin ilk sırasında, 20 askerimizin şehit düştüğü uçak kazası olacak. Kaza kırıma neyin sebep olduğuyla ilgili çalışmalar değerlendirilecek. Karakutudan çözümlenen verilerle kokpitte son dakikalarda yaşananlar netleşecek.

"Terörsüz Türkiye" sürecindeki son durum ele alınacak

Kabinede, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar da gündemde...

Terör örgütü PKK'nın çekilme kararının ardından son durum masaya yatırılacak. Suriye ve terör örgütü SDG başlıkları ayrı görüşülecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temasları da gündemde olacak. Türkiye-ABD-Suriye üçlü toplantısının çıktıları incelenecek.

Gazze konusu da masada olacak

Gazze'de insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için çalışmalar görüşülecek. Filistin halkının meşru hakları ve iki devletli çözüm vizyonu ele alınacak. Türkiye'nin öncülüğünde sürdürülen diplomatik çalışmalar, uluslararası toplumla birlikte atılacak adımlar değerlendirilecek.  

