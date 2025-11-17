Arçelik 17 yıldır üst üste Türkiye'nin en sevilen markası oldu

Arçelik, MediaCat öncülüğünde Ipsos tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin Lovemark'ları" araştırmasında bu yıl da beyaz eşya kategorisinin birincisi seçildi.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tüketiciyle kurduğu güçlü bağın bir göstergesi olarak "17 yıldır üst üste" Türkiye'nin en sevilen markası olmayı başaran Arçelik, tüm kategorilerde 17 yıldır Lovemark olmayı başaran tek marka oldu.

MediaCat ve Ipsos işbirliğiyle yürütülen "Türkiye'nin Lovemark'ları" araştırması, 15-55 yaş aralığında kadın erkek oranı eşit, Türkiye temsili 2 bin kişi ile gerçekleştiriliyor.

Araştırmada farklı yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik gruplardan katılımcıların markalarla ilgili algıları, duygusal bağlılıkları, güven düzeyleri ve tercih motivasyonları değerlendiriliyor.

Sayısal veriler üzerinden yapılan analizler, markaların tüketici zihnindeki konumunu ve marka ile tüketici arasındaki sevgi-güven ilişkisini ortaya koyuyor.

"Bu güveni korumak en temel önceliğimiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Pazarlama ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ragıp Balcıoğlu, Arçelik'in Türkiye'de milyonlarca haneyle uzun yıllara yayılan güven ilişkisinin yenilik, ilkler ve güven üzerine inşa edildiğini belirtti.

Balcıoğlu, 70 yıllık yolculukları boyunca en çok değer verdikleri şeyin, tüketicilerle kurdukları güçlü ve samimi ilişki olduğuna değinerek, "Türkiye'nin en sevilen markalarından biri olmamızın temelinde, insanların hayatına dokunan, güven veren ve bu güveni her gün yeniden inşa eden bir anlayış yatıyor." ifadelerini kulandı.

Kendilerini her gün yeniden motive eden en büyük gücün tüketicilerin kendilerine duyduğu güven ve verdikleri değer olduğunu vurgulayan Balcıoğlu, onlardan gelen her geri bildirimin, ürün ve hizmetlerini geliştirme yolculuklarında yol gösterici olduğunu kaydetti.

Balcıoğlu, kendilerini Türkiye'nin Lovemark'ı seçen tüketicilere teşekkür ederek, "Bu güveni korumak ve her temas noktasında daha iyi bir deneyim sunmak, en temel önceliğimiz olmaya devam ediyor. Onların beklentilerini dikkatle dinliyor, hayatlarına gerçek anlamda dokunacak çözümler geliştirmek için çalışıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

"Değer katan çözümler üretmek her zaman önceliğimiz oldu"

Tüketicilerin yalnızca ürün değil, anlam ve değer aradığı bir dönemde, kendileri için "en sevilen marka" olmanın ölçütünün teknolojiyi, sürdürülebilirliği ve güveni bir arada sunabilmek olduğunu vurgulayan Balcıoğlu, şunları kaydetti:

"Değişen tüketici beklentilerine uyum sağlayarak, yaşamı kolaylaştıran ve değer katan çözümler üretmek her zaman önceliğimiz oldu. Güven duygusunu her gün yeniden inşa ederek Lovemark ünvanını 17 yıl boyunca koruyabilmemiz, tüketicilerimizin markamıza duyduğu güvenin ve gönül bağının en güçlü göstergesi. 17 yıl üst üste 'Lovemark' ünvanına layık görülmemiz, bu başarıyı bizim için çok daha değerli kılıyor.

Biz teknolojiyi, evlerin ritmine uyum sağlayan, günlük yaşamı kolaylaştıran ve aile içinde paylaşılan değerli anları güçlendiren bir deneyim olarak tasarlıyoruz. Dayanıklılık, tasarım, kullanıcı deneyimi ve sürdürülebilirliği bir bütün olarak ele alıyor, Türkiye'nin dört bir yanında yaygın bayi ve servis ağımızla ürünlerimizi evlere ulaştırıyoruz. Bu başarı, Arçelik'e gönülden bağlı milyonlarca ailenin sevgisiyle ve işini tutkuyla yapan tüm ekip arkadaşlarımızın emeğiyle mümkün oldu. En sevilen marka olmanın sorumluluğunu ve yolculuğumuzun ruhunu, geçmişten aldığımız ilhamla geleceğe taşımaya devam edeceğiz."