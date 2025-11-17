BIST 10.685
Ayşe Tokyaz iddianamesi kabul edildi Cemil Koç'a istenen ceza belli oldu

Küçükçekmece'de öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin, sanık Cemil Koç hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Katil Cemil Koç hakkında 'Kadına Karşı Tasarlayarak ve Canavarca Hisle Eziyet Çektirerek Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Ayşe Tokyaz’ın Cemil Koç ve beraberindeki 8 kişi tarafından adım adım işkenceye maruz bırakıldığını, hapsedildiğini, dövüldüğünü ve sonunda bir valizin içine konularak öldürüldüğünü tüm resmi raporlarıyla ortaya koydu. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Cemil Koç hakkında Kadına karşı tasarlayarak, eziyet çektirerek ve canavarca hisle öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

HER YERİNDE DARP VAR
İddianamede Adli Tıp Kurumunum otopsi raporuna da değinildi. Ayşe'nin otopsi raporunda şu tespitler yer aldı:
– Yüzünde, çenesinde, yanak ve şakak bölgelerinde çoklu darp izleri,
– Nazal kemik kırığı,
– Boyun ve alt çene bölgesinde kanama,
– Uyluk içlerinde geniş morluklar,
– Vücudun birçok yerinde yaygın ekimozlar,
– Kafa travmasına bağlı beyin kanaması bulundu.

SANIKLAR İÇİN İSTENEN CEZALAR 
İddianame yargılanan sanıklar için istenilen cezalar şöyle;
Cemil Koç: Kadına karşı tasarlayarak, eziyet çektirerek ve canavarca hisle öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası...
Oğuz Kal; hürriyetten yoksun kılma suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
7 şüpheli için ise öldürmeye yardım, delil gizleme ve suça iştirak kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle cezalandırılmaları talep edildi.

Ne olmuştu?

22 yaşındaki Işık Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Ayşe Tokyaz, Hatay Reyhanlı'dan İstanbul'a eğitim için gelmiş, sosyal medyadan tanıştığı eski polis memuru Cemil Koç (38) ile ilişki yaşamıştı. Koç, evlilik teklifini yaş farkı nedeniyle reddeden Ayşe'ye sistematik şiddet ve tehdit uyguladı; ikiz kardeşi Esra Tokyaz'ın şikayetlerine rağmen önlem alınmadı.

Cinayet sonrası delil karartma için evi kırmızıya boyadı, temizlikçi tuttu ve bir taksiciye 500 bin TL teklif ederek cesedi taşıtmayı denedi; güvenlik kameraları valizin taşınmasını kaydetti.

Koç, "merdivenden düştü" savunması yaptı ancak deliller planlı cinayeti gösterdi; ayrıca 2023'te eski sevgilisi Ejegül Ovezova'nın Diyarbakır'daki şüpheli ölümünden de şüpheleniliyor. 25 Temmuz'a kadar Koç dahil 7 şüpheli tutuklandı, 4 polis "delil karartma"dan gözaltına alındı.

