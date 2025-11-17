İBB Meclisinde 20 ilçenin 2026 yılı bütçesi onaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, Adalar, Bağcılar, Bayrampaşa, Esenyurt ve Fatih'in de aralarında bulunduğu toplam 20 ilçenin 2026 yılına ilişkin bütçesi kabul edildi.

Abone ol

İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, 20 ilçe belediyesinin 2026'ya ait "mali yılı bütçesi" de görüşüldü.

Bu kapsamda, Adalar Belediyesinin 657 milyon lira, Arnavutköy Belediyesinin 9 milyar 972 milyon lira, Ataşehir Belediyesinin 9 milyar 100 milyon lira, Avcılar Belediyesinin 5 milyar 500 milyon lira, Bağcılar Belediyesinin 9 milyar 850 milyon lira, Bahçelievler Belediyesinin 9 milyar 500 milyon lira, Bakırköy Belediyesinin 6 milyar 400 milyon lira, Başakşehir Belediyesinin 11 milyar 500 milyon lira, Bayrampaşa Belediyesinin 5 milyar 384 milyon lira, Beşiktaş Belediyesinin 5 milyar 887 milyon lira, Beykoz Belediyesinin 9 milyar 735 milyon lira tutarındaki bütçesi gündeme geldi.

Beylikdüzü Belediyesinin 6 milyar 600 milyon lira, Beyoğlu Belediyesinin 5 milyar 970 milyon lira, Büyükçekmece Belediyesinin 6 milyar 600 milyon lira, Çatalca Belediyesinin 2 milyar 372 milyon lira, Çekmeköy Belediyesinin 6 milyar 150 milyon lira, Esenler Belediyesinin 9 milyar 250 milyon lira, Esenyurt Belediyesinin 12 milyar 715 milyon lira, Eyüpsultan Belediyesinin 10 milyar 225 milyon lira, Fatih Belediyesinin 8 milyar 947 milyon lira tutarındaki bütçesi görüşüldü.

Toplam 20 ilçenin gelecek yılki bütçesi oylamanın ardından kabul edildi.