İSKİ'nin sayaç okuma sistemine elen şikayetler arttı soru önergesi kabul edildi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu'nda, idarenin sayaç okuma sistemine ilişkin gelen şikayetlerle ilgili AK Parti'li Meclis Üyesi Adem İnce tarafından verilen soru önergesi oybirliğiyle kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Toplantıda yapılan İSKİ Genel Kurulunda, AK Parti'li Meclis Üyesi Adem İnce soru önergesi verdi.

Vatandaşların temel ihtiyaçlarından birisinin hanelerde ve iş yerlerinde kullanılan su olduğunu dile getiren İnce, "Son yıllarda vatandaşlarımızdan İSKİ su faturaları hakkında birçok kez şikayet almaktayız. Uzun yıllar dolar bazında 0,68 seviyelerinde olan suyun birim fiyatı son zamlarla yaklaşık olarak 1,12 dolar seviyelerine gelmiştir. Ayrıca sayaç okuma sistemsizliği de son günlerdeki en önemli şikayetlerden biridir. Keyfi okumalar, kıyas fatura uygulamaları vatandaştan ciddi tepkiler almaktadır." diye konuştu.

İSKİ'nin sayaç okunma günlerinin 30 günle sınırlı olduğunu aktaran İnce, son aylarda sayaçların 40-45 günün üzerinde okunmasıyla gelen faturaların miktarının daha da arttığını belirtti.

"Kıyas okumasından dolayı kaç İSKİ abonemiz mağdur olmuştur?"

AK Parti'li İnce, İSKİ yönetimine şu soruları yöneltti:

"İSKİ yönetimi, 40 ve daha üstü gün üzerinden okumalar yaparak fahiş faturalara neden olmasından dolayı vatandaşlardan isyan derecesinde tepkiler karşısında ne gibi bir iyileştirme yapmayı düşünmektedir? Halihazırda kademeli tarifeye göre 30 gün tüketim miktarı ile 45 gün tüketim miktarı farklı olacağından birim fiyat hesaplamasında farklı değerlerden ödeme tahakkuk etme ihtimali var mıdır? Var ise bu fark ücret hangi gerekçelerle vatandaştan talep edilmektedir? İSKİ'nin kıyas okumasından dolayı kaç İSKİ abonemiz mağdur olmuştur? Bu mağduriyetin vatandaşımıza ekonomik maliyeti ne kadardır."

Kurulda oylanan soru önergesi, oy birliğiyle kabul edildi.

