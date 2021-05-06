Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı İsmail Cesur'dan ünlü isimlere tepki

Cumhurbaşkan Erdoğan’ın danışmanlarından İsmail Cesur, bazı ünlü isimlere Twitter hesabından tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya yöneticisi Cesur, paylaşımında sırasıyla Tarkan, Cem Yılmaz ve Gökhan Özoğuz’un fotoğraflarını paylaşarak “Hazımsızlık, çaptan düşmüşlük, köhneleşmişlik” ifadesini kullandı.

Ünlü isimler ne demişti?

Ünlü şarkıcı Tarkan, Rize'nin İkizdere ilçesinde İşkencedere Vadisi'nde yapılmak istenen taş ocağına direnen vatandaşlara destek olmuştu.

Komedyen Cem Yılmaz, İçişleri Bakanlığı’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gerekçelerini göstererek yayımladığı genelgelerin ardından bir paylaşım yapmıştı. Yılmaz’ın “hunili” paylaşımında İçişleri Bakanlığı’na yönelik direkt bir eleştiri bulunmasa da sosyal medyada bu şekilde algılanmıştı.

Yılmaz ayrıca AK Parti’nin “Yalan üretim merkezi” başlıklı videosunu da yine isim vermeden tiye almıştı.

Bir süredir hükümetin eylemlerine eleştirel şekilde yaklaşan Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz’un da şu mesajı iktidara yakın yayın organları tarafından eleştirilmişti.

Özoğuz da Tarkan gibi İşkencedere Vadisi'nde yapılmak istenen taş ocağı ile ilgili bölgedeki vatandaşlara destek olan birçok mesaj paylaşmıştı.