Emre Belözoğlu: 5 nokta transferle bu takım uçar!

Gelecek sezonda Fenerbahçe'nin başında olmasına kesin gözüyle bakılan Emre Belözoğlu'nun yönetime çok önemli bir rapor sunduğu ortaya çıktı.

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Yeni sezonda Fenerbahçe'nin başında olmasına kesin gözüyle bakılan Emre Belözoğlu'nun yönetime çok önemli bir rapor sunduğu ortaya çıktı. TAKVİM'in ulaştığı bilgilere göre yeni sezonun kadro planlaması hakkında düşüncelerini dile getiren genç hoca bu kez 'sil baştan' istemiyor. Az ama kaliteli dokunuşlarla ortaya çok iyi bir takımın çıkabileceğini belirten Emre Belözoğlu'na göre, ilk 11'e 1 forvet, 1 stoper ve 1 kanat oyuncusu transfer edilmesi gerekiyor.

En büyük revizyonu forvette düşünüyor

Takvim gazetesinin haberine göre; Emre Belözoğlu, ayrıca Luiz Gustavo ve Gökhan Gönül'ün ayrılması halinde 1 ön libero ve 1 sağ bek alınması yönünde görüş bildirdi. Emre Belözoğlu en büyük revizyonu ise forvette düşünüyor.

4 yıldızın gönderilmesini istiyor

Samatta, Ademi, Cisse ve Thiam'ın gönderilmesi gerektiğini ifade eden genç teknik adamın, "Marega mutlaka alınmalı. Ayrıca 1 de yerli forvet lazım" dediği belirlendi.