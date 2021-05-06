Bakan Vedat Bilgin duyurdu! Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Emeklilerimize Ramazan bayramı ikramiyeleri bugün itibarıyla ödenmeye başladı.“ açıklaması yaptı.

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Son dakika gelişmesine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Emeklilerimize Ramazan bayramı ikramiyeleri bugün itibarıyla ödenmeye başladı.“ açıklamasında bulundu.

7318 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14. Maddesine eklenen bir düzenleme ile emekli ikramiyeleri 1.100 TL olarak kesinleştirilmişti. Bundan sonra herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde bu düzenlemeye göre emekliler her yıl iki ikramiye olarak 2.200 TL almış olacaklar.

Kimler alabiliyor?

Emekli ikramiyesi, SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara yani emekli maaşı alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerden vefat etmiş olanların hak sahiplerine verilecek. Emekli ikramiyesi için herhangi bir başvuru gerekmiyor. Bu ödemeler maaş alınan hesaplara otomatik olarak yatırılacak.

- Emekli: 1.100 TL

- Ölüm aylığı (% 75): 825 TL

- Ölüm aylığı (% 50): 550 TL

- Ölüm aylığı (% 25): 275 TL

Emekli ikramiyesi çekecekler kısıtlamalardan muaf mı?

İçişleri Bakanlığı emekli maaşlarının ödenmesiyle ilgili olarak, "Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri;

- Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak,

- TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak,

- Maaş ödemesinin yapılacağı Banka’nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek,

- Güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak, kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm’lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak" açıklamasını yaptı.