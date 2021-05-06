Konya'da ağabeyini bıçaklayıp öldürdü! Sebebini duyan şaştı kaldı

KONYA'da Uğur A. (19), eve girmesini isteyen ağabeyi Rahim A.'yı (35) çıkan tartışmanın ardından bıçakladı. Rahim A. yaşamını yitirirken, olaydan sonra kaçan Uğur A. ise kısa sürede polis tarafından yakalandı.

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Olay, saat 20.50 sıralarında merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Seyyat Hamza Sokak'ta meydana geldi. Rahim A., iddiaya göre evlerinin önündeki kardeşi Uğur A.'ya içeri girmesini söyledi. Uğur A. da eve girmeyeceğini söylemesi üzerine iki kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur A., ağabeyini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, kaçtı.



Kanlar içinde yere yığılan Rahim A., ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan Uğur A. ise kısa sürede polis tarafından yakalandı. Uğur A.'nın ifadesinde "Ağabeyim içeri girmemi söyledi. Ben de girmeyeceğimi söyleyince tartışıp, kavga ettik.'' dediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.