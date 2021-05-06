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Adana'da 98 firariye operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı

ADANA'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 98 firariye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 98 firariye yönelik operasyon düzenlendi.

Şafak vakti söz konusu şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Hepsi emniyete götürüldü
Yapılan baskınlarda yakalanan kişiler, Adli Tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

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