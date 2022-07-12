Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşecek Kremlin'den açıklama geldi Üçlü zirve

Rusya'dan gelen son dakika açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in görüşeceği açıklandı. 19 Temmuz'da İran'ın ev sahipliğinde bir araya gelecekler.Abone ol
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi 19 Temmuz Salı günü Tahran'da 3'lü zirve gerçekleştirecek.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Tahran ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşme gerçekleştireceğini söyledi.