Dolar kuru tırmanışa geçti euro dolar eşitlendi dolar rekor üstüne rekor kırıyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 17,39 seviyelerinde işlem görüyor. Dolar tüm önemli para birimlerine karşı değer kazanıyor. Bu ivmenin etkisiyle euro/dolar paritesi 2002'den bu yana en düşük seviyeye geldi.

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Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,6 üzerinde 17,3740'tan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 artışla 17,3930'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 17,4380'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 20,6440'tan alıcı buluyor.

Dolar endeksi son 20 yılın zirvesinde

ABD'de yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi öncesi enflasyon endişesi ve güvenli liman olarak artan dolar talebi sonrası rekor kırmaya devam eden dolar endeksi 108,4 ile son 20 yılın zirvesine yakın seyrediyor.

Analistler, yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların oldukça temkinli hareket ettiğini belirtti.

Daha da güçlenebilir

Avro/dolar paritesinin de 20 yılın en düşüğü olan 1,0010'a gerilediğini aktaran analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif şahin tutumunun doları diğer para birimleri karşısında desteklemeye devam edebileceğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt dışında Almanya'da Zew beklenti endekslerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan dolar endeksi için 110,8'in direnç, 107,1 ve 105'in destek konumuna geldiğini kaydetti.

Doların güçlenmesinde haftanın ilk işlem gününde risk iştahında görülen bozulma rol oynadı. Çin'de yeniden Kovid-19 vakalarının artması ve salgın önlemlerinin gündeme gelmesi risk algısını olumsuz etkilerken, Avrupa hisseleri ve ABD vadelileri de geriledi.

ABD'de enflasyonun zirveyi yenilemesi bekleniyor

Dolarda güçlenme haftanın ilk işlem gününde manşetlerde ilk sıralara çıkarken, piyasa aktörleri ABD enflasyonuna odaklandı. Bloomberg anketine katılan ekonomistler ABD'de enflasyonun yüzde 9 seviyesine yaklaşarak 40 yıllık zirveyi yenilemesini öngörüyor.