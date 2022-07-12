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Şantaj ve işkenceye maruz kalıyorlardı... Libya'da kaçırılan 110 düzensiz göçmen kurtarıldı

Şantaj ve işkenceye maruz kalıyorlardı... Libya'da kaçırılan 110 düzensiz göçmen kurtarıldı

LİBYA Savunma Bakanlığına bağlı 444 Tugayından yapılan yazılı açıklamada, kaçırıldıktan sonra çeşitli işkence ve şantajlara maruz kalan Bangladeş uyruklu 110 kişi için kurtarma operasyonu düzenlendiği belirtildi.

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Operasyonun gerçekleştiği bölgeye dair bilgi verilmezken, söz konusu kaçırma eylemini yapanların da Bangladeş vatandaşı 9 kişilik bir çeteden oluştuğu kaydedildi.

Bangladeş vatandaşı 9 kişilik çetenin, 2 Libyalı ile iş birliği içinde kaçırdıkları kurbanların ailelerinden fidye talep ettiği, çete mensupları hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Libya ordusu, 16 Mayıs'ta da 5 Filipin uyruklu genç kadının kurtarıldığını açıklamıştı.

Libya, Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya yasa dışı yollardan geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin en yoğun kullandığı güzergahlardan biri olarak kabul ediliyor.

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