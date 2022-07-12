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Avusturya’da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’ye iadesi kesinleşti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Avusturya’da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’ye iadesi kesinleşti

Avusturya Adalet Bakanlığı'nın, SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'ye iade edilmesi kararı kesinleşti. Sezgin Baran Korkmaz 15 Temmuz'da ABD'ye teslim edilecek.

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Wels Savcılığı Basın Biriminden Savcı Silke Enzlmüller, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Korkmaz’ın tutuklu bulunduğu Wels’den önce Viyana’ya, cuma günü de ABD’ye iade edilmek üzere uçağa bindirileceğini söyledi.

Avusturya Adalet Bakanlığı, 15 Haziran’da Korkmaz'a yönelik isnat edilen suçların ilkinin ABD'de işlenmiş olması ve bu ülkedeki mağdur sayısının fazlalığı gerekçesiyle iade önceliğini bu ülkeye tanımıştı.

Kara para aklamak, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlamalar nedeniyle Türkiye ve ABD tarafından hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Korkmaz'a ilişkin Wels Mahkemesi, ağustos 2021'de Türkiye'nin iade talebini kabul etmiş, daha sonra da mart 2022'de ABD'nin iade talebini de yerinde bulmuştu.

Hukuki süreç
İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinde 17 Mayıs 2020'de Korkmaz ve 3'ü yabancı uyruklu 10 kişiyle, bu kişilerle bağlantılı "malen sorumlu" şirketler hakkında ABD'den haksız kazançla elde edilen "mal varlığı değerini aklama" suçundan hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında mahkeme, Korkmaz'ın yokluğunda tutuklanmasına hükmetmişti.

Türkiye ve ABD tarafından aranan Korkmaz, 19 Haziran'da Avusturya'nın başkenti Viyana'ya yaklaşık 250 kilometre mesafedeki bir kasabada emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı.

Önce başkent Viyana'ya getirilen Korkmaz, daha sonra yakalandığı Wels'e gönderilmiş, burada 5 Temmuz 2020'de yapılan duruşmada tutukluluk halinin sürmesine hükmedilmişti.

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