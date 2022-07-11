Fenerbahçe'nin genç forveti Tiago Çukur İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin transferi için prensip anlaşmasına vardığı Tiago Çukur, İstanbul'a geldi.

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Fenerbahçe'nin transferi için İngiltere’nin Watford takımı ile prensip anlaşmasına vardığı genç futbolcu Tiago Çukur, sağlık kontrolleri ve ilerleyen transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. Sarı lacivertliler, 19 yaşındaki için genç oyuncu için Watford'a 250 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe resmen açıklamıştı

Yapılan görüşmeler sonrası Fenerbahçe, son olarak İngiltere Championship ekibi Watford'da forma giyen Tiago Çukur'un transferini resmen açıklamıştı. Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz İngiltere’nin Watford takımında forma giyen Tiago Çukur’un transferi için oyuncunun kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sağlık kontrolleri ve ilerleyen transfer görüşmeleri için genç futbolcu bu akşam saatlerinde İstanbul’a gelecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Tiago Çukur kimdir?

30 Kasım 2002'de Hollanda'da dünyaya gelen Tiago Süer Barbaros Çukur , Watford'dan kiralık olarak İngiliz kulübü Watford'da forvet oynayan profesyonel bir futbolcudur. Ocak 2021'de Watford'a imza atmadan önce, 2020 yazında Feyenoord ve AZ Alkmaar genç takımlarından forma giyen Tiago Çukur, Watford U23 takımına transfer olduktan sonra Temmuz 2021'de Doncaster Rovers'a kiralanmıştır. Kiralık sözleşmesi sona eren futbolcu, Watford'a geri dönmüştür.