Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti sınır kapısını kapattı

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti korona virüs tedbirleri dahilinde Nahçıvan-Dilucu Sınır kapısını kapatma kararı aldı.

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Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti makamları tarafından iletilen bilgiye göre Covid-19 tedbirleri çerçevesinde Nahçıvan-Sederek sınır kapısında Nahçıvan istikametine geçişlerde bazı kısıtlamalar gidildiği, kısıtlamaların dün itibari ile başladığı bildirildi. Kısıtlamalar dahilinde Türk vatandaşları ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti vatandaşlarının sınır kapsında geçişlerine izin verilmeyeceği kaydedildi.

Sınır geçişlerinde sadece aşağıda durumu belirtilen kişilerin geçebileceği belirtildi:

1. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile ülkemiz arasında eğitim gören öğrencilerin karşılıklı geçişlerinde,

2.Belgelerini ibraz etmek suretiyle hudut kapısını kullanmak isteyen iş adamlarının geçişlerinde,

3. Karşılıklı olarak her iki ülke vatandaşlarına ait cenaze geçişlerinde,

4. Ülkemizden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne hususi araçları ile geçmek isteyen Nahçıvan vatandaşlarının geçişlerinde,

5. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nden ülkemize gelmek isteyen Türk vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlarının geçişlerinde,

6.Nahçıvan vatandaşları ile resmî olarak evli olan Türk vatandaşlarının geçişlerinde,

7. Belgelerini ibraz etmeleri şartıyla, karşılıklı ülkelerde zorunlu sağlık hizmeti alan Nahçıvan ve Türk vatandaşlarının geçişlerinde,

8. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne veya ülkemize hava yolu ile seyahat edecek olan karşılıklı iki ülke vatandaşlarının geçişlerinde herhangi bir kısıtlama uygulanmayacaktır.”