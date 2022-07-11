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Başakşehir, Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil'in peşinde!

Başakşehir, Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil'in peşinde!

Fenerbahçe, 33 yaşındaki yıldız oyuncusu Mesut Özil ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Mesut Özil, Medipol Başakşehir'le prensipte anlaştı.

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Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcu Mesut Özil ile yollar ayrıldı.

Yagız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Başakşehir, Mesut Özil ile prensip anlaşmasına vardı. Başakşehir, Cuma gününe kadar prosedürleri tamamlayıp Mesut’a imza attırmak istiyor.

Özil'in Fenerbahçe karnesi
Özil Fenerbahçe forması altında 36 maça çıkarken, 8 gol atıp 3 asist yaptı.

33 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz Mart ayında Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı kalmıştı. Yeni sezon öncesi takımın başına geçen Jorge Jesus da yönetimin kararına uyarak tecrübeli oyuncuyu kadroya dahil etmedi.

33 yaşındaki yıldız oyuncu, 2021'in ocak ayında Premier Lig ekibi Arsenal'den ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Mesut Özil neden kadro dışı kaldı?
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz Mart ayında yapacağı idman öncesinde Samandıra'da gergin anlar yaşanmış, Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın İsmail Kartal'a sitemi sonrası yıldız futbolcuların 24 Mart'ta kadro dışı kalmasına neden olmuştu.

Mesut Özil'in sahada daha fazla kalmak istemesi ve teknik direktör İsmail Kartal'a sitem ipleri germiş, Özil'in hocasına sitemde bulunarak, 'Sahada daha fazla kalabilirdim. Ben de bu takıma katkı vermeye çalışıyorum' ifadelerini kullandığı iddia edilmişti.

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