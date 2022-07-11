Fenerbahçe yol haritasını belirledi: Kim'in alternatifi bulundu!

Sarı-Lacivertliler’de daha önce de gündeme gelen Ruben Semedo ismi yeniden konuşulmaya başlandı.

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Kim Min-jae’ye olan yüksek ilgi nedeniyle yönetim ve teknik heyet, olası bir ayrılığın ardından izlenecek yol haritasını belirledi.

Buna göre Jesus’un talebi doğrultusunda Semedo’nun transferi için girişimlerin başlayacağı kaydedildi.

28 yaşındaki savunmacı geçen sezonun ikinci yarısını Porto’da kiralık geçirmişti. Olympiakos ile sözleşmesinin son senesine giren Portekizli stoper, Yunan ekibinden ayrılmak istiyor.