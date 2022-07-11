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Miha Zajc'a İtalya'dan talip var! İşte Fenerbahçe'nin istediği ücret

Miha Zajc'a İtalya'dan talip var! İşte Fenerbahçe'nin istediği ücret

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun faş isimlerinden olan Miha Zajc'a İtalya Serie A ekibi Torino'dan ciddi bir teklif geldi.

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Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 20 Temmuz'da Dinamo Kiev'le Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turuna çıkacak sarı lacivertliler, yeni transferlerini bu maça yetiştirmek için kolları sıvadı. Serie A'nın köklü ekiplerinden Torino'nun radarına giren Kanarya'nın yıldız futbolcusu için İtalyan kulübü kesenin ağzını açtı.

SABAH'ın haberine göre; İtalyan Tuttosport gazetesi, Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren Miha Zajc'a Serie A ekiplerinden Torino'nun talip olduğunu iddia etti.

Fenerbahçe 10 milyon Euro istedi
Haberde Torino ekibinin Sloven orta saha oyuncusu için 6 milyon Euro önerdiği, buna karşın sarı lacivertlilerin 10 milyon Euro istediği ifade edildi. Ayrıca Belçika'nın Club Brugge takımı da Miha Zajc'la ilgileniyor.

Geçen sezon Fenerbahçe'de 41 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 9 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. Zajc daha önce İtalya'da Empoli ve Genoa takımlarında da forma giymişti. 

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