BIST 2.434
DOLAR 17,37
EURO 17,49
ALTIN 969,21
HABER /  GÜNCEL

AK Parti'den eleştirilere sert yanıt: Ayakları ıslanır diye mi afet bölgesinde yoklardı?

AK Parti'den eleştirilere sert yanıt: Ayakları ıslanır diye mi afet bölgesinde yoklardı?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenyurt’taki selin ardından yapılan eleştirilerle ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Abone ol

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenyurt’taki selin ardından yapılan eleştirilerle ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunarak, “Selle boğuşan İstanbulluların dertleri ile dertlenmemenizi milletimizin takdirine bırakıyorum. İstanbul selle boğuşurken, İBB Başkanı, CHP parti yetkilileri ayakları ıslanır diye mi afet bölgesinde yoklardı?” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenyurt’taki selin ardından yapılan eleştirilere yönelik, sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Kabaktepe paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Algılarınıza, yalanlarınıza karşı mücadele edecek ve milletimiz için atılıma devam edeceğiz. Asıl sorulması gerek soru: ‘Siz neden burada değildiniz?’ Halkımıza üsten bakmak sizin geleneğinizdir. Bu sebeple; selle boğuşan İstanbulluların dertleri ile dertlenmemenizi milletimizin takdirine bırakıyorum. İstanbul selle boğuşurken, İBB Başkanı, CHP parti yetkilileri ayakları ıslanır diye mi afet bölgesinde yoklardı? Tatilden, şezlongdan, balıkçıdan iş yapmaya vakit bulamayanların, devletimize seri katil diyenlerin bunu anlamasını beklemiyoruz zaten. CHP olarak karakterinizi oyunlarla saklamaya çalışsanız da bu aziz millet sizi iyi tanır. Zulümlerinizi de, oyunlarınızı da iyi bilir. Sahte sorular ve algı operasyonları ile ne gerçekliği örtebilir, ne de ayıbınızı kapatabilirsiniz. Bizler selde, karda, depremde milletimizle birlikte mücadele ederiz ve milletimize seri hizmet eden devletimizin yanında oluruz.”

ÖNCEKİ HABERLER
Miha Zajc'a İtalya'dan talip var! İşte Fenerbahçe'nin istediği ücret
Miha Zajc'a İtalya'dan talip var! İşte Fenerbahçe'nin istediği ücret
Fenerbahçe yol haritasını belirledi: Kim'in alternatifi bulundu!
Fenerbahçe yol haritasını belirledi: Kim'in alternatifi bulundu!
Putin'den flaş hamle! Ukraynalılar için o kararı imzaladı
Putin'den flaş hamle! Ukraynalılar için o kararı imzaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Mersin'de kadının minibüsten düşüp ölmesine sebep olan sürücü tutuklandı
Mersin'de kadının minibüsten düşüp ölmesine sebep olan sürücü tutuklandı
Interpol'un her yerde aradığı uyuşturucu baronu kıskıvrak yakalandı! Sınır dışı edildi
Interpol'un her yerde aradığı uyuşturucu baronu kıskıvrak yakalandı! Sınır dışı edildi
Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı
Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa soykırımı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa soykırımı mesajı
Boray Uras hayatını kaybetti! Kaybettiği kızı için yaptığıyla Türkiye'yi harekete geçirmişti
Boray Uras hayatını kaybetti! Kaybettiği kızı için yaptığıyla Türkiye'yi harekete geçirmişti
Fenerbahçe Mesut Özil ile yolları ayırdı
Fenerbahçe Mesut Özil ile yolları ayırdı