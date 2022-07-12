BIST 2.434
DOLAR 17,36
EURO 17,42
ALTIN 961,27
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren 2 kişiden biri boğuldu, diğeri aranıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren 2 kişiden biri boğuldu, diğeri aranıyor

Kocaeli'nin Kandıra İlçesinde, denize giren 2 kişiden biri hayatını kaybederken, kayıp diğer kişi aranıyor.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Akyazı'dan gelen 3 arkadaş Cebeci Plajı'nda denize girdi.

Bir süre sonra 3 arkadaş gözden kayboldu.

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri sevk edildi.

3 arkadaştan, henüz ismi öğrenilemeyen biri kurtarılırken, Taha Yasin Hacısüleymanoğlu'nun (23) cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp Yunus Çakır için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana’da akrabalar arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Adana’da akrabalar arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Gaziosmanpaşa’da kıskançlık krizine giren koca dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı
Gaziosmanpaşa’da kıskançlık krizine giren koca dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı
İran, Rusya-Ukrayna savaşına dahil oluyor: Yüzlerce İHA verecek
İran, Rusya-Ukrayna savaşına dahil oluyor: Yüzlerce İHA verecek
Twitter'dan, Elon Musk açıklaması: 'Satın alma anlaşmasını feshetme' kararı geçersiz
Twitter'dan, Elon Musk açıklaması: 'Satın alma anlaşmasını feshetme' kararı geçersiz
Boris Johnson'un yerine geçecek ismin açıklanacağı tarih belli oldu
Boris Johnson'un yerine geçecek ismin açıklanacağı tarih belli oldu
Üvey babam beni taciz ediyor diye şikayet etmişti! Asıl gerçeği itiraf etti
Üvey babam beni taciz ediyor diye şikayet etmişti! Asıl gerçeği itiraf etti
İHH Gönüllüleri Togo'da kaza geçirdi: 3 ölü, 2 yaralı
İHH Gönüllüleri Togo'da kaza geçirdi: 3 ölü, 2 yaralı
Fenerbahçe'nin genç forveti Tiago Çukur İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin genç forveti Tiago Çukur İstanbul'a geldi
ABD bu skandalı konuşuyor: Babası Biden'ı 'Pedofili Peter' olarak kaydetmiş
ABD bu skandalı konuşuyor: Babası Biden'ı 'Pedofili Peter' olarak kaydetmiş
TBMM Başkanı Şentop’tan korona virüs uyarısı
TBMM Başkanı Şentop’tan korona virüs uyarısı