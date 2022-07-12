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Fox TV Ekrem İmamoğlu'na saydırdı operasyonun arkasında kim var Osman Diyadin'in sarsıcı iddiası

FOX TV Ana Haber sunucusu Burak Birsen’in İstanbul'da yaşanan sel felaketi nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na söylediği sözler sonrası aynı zamanda İnternethaber yazarı olan gazeteci Osman Diyadin, sarsıcı iddialarda bulundu.

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Esenyurt'taki sel felaketinde tatilde olan Ekrem İmamoğlu'yla ilgili tartışmalar sürüyor. 

FOX TV Ana Haber sunucusu Burak Birsen’in İstanbul'da yaşanan sel felaketi nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na söylediği sözler sonrası gazeteci Osman Diyadin sosyal medya hesabı üzerinden sarsıcı iddialarda bulundu.

"Kemal Bey mi, Toprak’mı var?”
Osman Diyadin “İmamoğlu’na Fox’ta çekilen operasyonun arkasında kim var?” diye yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“İmamoğlu-FOX TV kavgası şaşırttı!
FOX TV YK Başkanı Engin Güner, Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Erdoğan Toprak’ın kayınpederi.
Toprak’ın eşi Ece Güner Toprak ise 
FOX TV’nin avukatıymış!
Peki;
İmamoğlu’na Fox’ta çekilen operasyonun arkasında kim var?
Kemal Bey mi, Toprak’mı var?”

Ne olmuştu?

İstanbul’da yaşanan sel felaketi sonrası Burak Birsen FOX TV ana haberlerinde şu ifadeleri kullanmıştı: "Sayın İmamoğlu, siz huzurlusunuz belli ki. İstanbul'da değilsiniz, şu an tatil yapıyorsunuz, keyfiniz yerinde. Ama inanın İstanbullular keyifli bir bayram geçirmiyor. Sizin, görevinizin başında olmanız gerekiyor ama yoksunuz. Şunu merak ettik, kimsenin hakkını yemeyelim, istihbarat şefimiz Fersun Yelken'e sordum, 'Acaba Ekrem Bey nerede?' Çünkü İstanbul'da olduğunu düşünüyordum ben de, inanmadım ilk başta. Yardımcısı, İmamoğlu'nun şehir dışında olduğunu söyledi. Yani Ekrem Bey, ailesiyle beraber tatildeymiş, eskiden yaptığı gibi. Eskiden de sel felaketi yaşanırken Bodrum'da tatildeydi, depremzedeleri ziyaret ettikten sonra kayak tatiline gitmişti, karla mücadele edilirken büyükelçilerle görüşmeye gitmişti. Bunları yapmamak lazım."

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