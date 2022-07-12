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Antalya'da gölete giren çocuk boğuldu yakınları cenazeye sarılıp ağladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da gölete giren çocuk boğuldu yakınları cenazeye sarılıp ağladı

ANTALYA'da bir çocuk serinlemek için girdiği gölette boğuldu. Çocuğun yakınları cenazeye sarılıp ağladı.

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Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.00 sırasında Konyaaltı ilçesindeki Doyran Göleti'nde meydana geldi. Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde 15 yaşındaki İbrahim Zahit A., yakınlarıyla gölete geldi.

Zahit A., bir süre sonra serinlemek için akrabalarıyla gölete girdi. Bu arada çocuk bir anda gözlerde kayboldu. Arama yapan yakınları sonuca ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık, UMKE, JAK ve SAK ekipleri sevk edildi. Sualtı ekibinin yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Zahit A.'nın cansız bedeni 15 metre derinlikte bulundu.

Karaya çıkarılan çocuğun cenazesine yakınları sarılarak gözyaşı döktü. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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