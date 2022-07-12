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Gelir İdaresi Başkanlığı duyuru yaptı! Aracı olanlar dikkat! Son ödeme 1 Ağustos

Gelir İdaresi Başkanlığı duyuru yaptı! Aracı olanlar dikkat! Son ödeme 1 Ağustos

Gelir İdaresi Başkanlığı, Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksit ödemesiyle ilgili internet sitesinde duyuruda bulundu. MTV vergisi bu yıla ait ikinci taksiti 1 Ağustos'a kadar ödenebilecek.

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Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, söz konusu verginin ödeme detaylarına ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, MTV ödemeleri, GİB'in internet sitesi üzerinde bulunan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden veya GİBMOBİL uygulamasıyla mobil telefonlardan ödenebilecek.

Anlaşmalı bankaların kredi kartları, banka kartları ya da yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile ödeme mümkün olacak.

Ödemeler ayrıca anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de yapılabilecek.

Hızlı ödeme bölümü

MTV ödemesi için mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesinin internet sitesinde "Hızlı Ödeme" bölümünden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek borçlarını görüntüleyip ödeyebilecekler.

Ödemeler için son gün 1 Ağustos 2022 (31 Temmuz 2022 resmi tatile rastladığı için) olarak belirlendi.

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