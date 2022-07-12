BIST 2.434
DOLAR 17,39
EURO 17,41
ALTIN 969,82
HABER /  GÜNCEL

Bakan Soylu arefe bayramın ilk 3 günü can kaybı sayısını açıkladı

Bakan Soylu arefe bayramın ilk 3 günü can kaybı sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arefe ve bayramın ilk 3 gününde trafikte 28 can kaybının yaşandığını duyurdu

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arefe ve Kurban Bayramının ilk 3 gününde trafik kazalarında 28 can kaybının yaşandığını belirterek, vatandaşlara ‘emniyet kemerini ihmal etmeyin’ çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arefe günü ve bayramın ilk 3 gününde 28 kişinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı. Vatandaşlara trafikte dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulunana Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Lütfen trafik kurallarına uyalım. 7-18 Temmuz tarihleri arasında bayram trafiği için teyakkuzdayız. 8 Temmuz Arefe günü 8, bayramın; 1. günü 9 Temmuz 8, 2. günü 10 Temmuz 9, 3. günü 11 Temmuz 3 olmak üzere toplam 28 kaybımız var. Trafikte bayramınız kemerli olsun.”

ÖNCEKİ HABERLER
Osman Kavala'dan AİHM kararı sonrası ilk açıklama
Osman Kavala'dan AİHM kararı sonrası ilk açıklama
Danimarkalı vekiller HDP kongresine katılıp Erdoğan'a hakaretler savurdu
Danimarkalı vekiller HDP kongresine katılıp Erdoğan'a hakaretler savurdu
Gelir İdaresi Başkanlığı duyuru yaptı! Aracı olanlar dikkat! Son ödeme 1 Ağustos
Gelir İdaresi Başkanlığı duyuru yaptı! Aracı olanlar dikkat! Son ödeme 1 Ağustos
Dikkat! Ölüm riski var! Ağızdaki gizli tehlikeye dikkat!
Dikkat! Ölüm riski var! Ağızdaki gizli tehlikeye dikkat!
Shell dev LNG tesisinden sevkiyatları durdurdu
Shell dev LNG tesisinden sevkiyatları durdurdu
Et ve Süt Kurumu'na verilecek kurbanlıklar için TÜDKİYEB'den çağrı
Et ve Süt Kurumu'na verilecek kurbanlıklar için TÜDKİYEB'den çağrı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay evleniyor nişan yüzüklerini Erdoğan taktı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay evleniyor nişan yüzüklerini Erdoğan taktı
Şantaj ve işkenceye maruz kalıyorlardı... Libya'da kaçırılan 110 düzensiz göçmen kurtarıldı
Şantaj ve işkenceye maruz kalıyorlardı... Libya'da kaçırılan 110 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunanistan çıldırmıştı! Bahçeli'deki harita için Miçotakis de konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Yunanistan çıldırmıştı! Bahçeli'deki harita için Miçotakis de konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Terör örgütü PKK'nın kurtarılmış bölgelerdeki şeytani planı deşifre oldu
Terör örgütü PKK'nın kurtarılmış bölgelerdeki şeytani planı deşifre oldu