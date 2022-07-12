BIST 2.434
DOLAR 17,39
EURO 17,41
ALTIN 969,12
HABER /  GÜNCEL

Osman Kavala'dan AİHM kararı sonrası ilk açıklama

Osman Kavala'dan AİHM kararı sonrası ilk açıklama

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Osman Kavala hakkındaki ceza kararı için Türkiye'yi haksız bularak tazminat cezasına hükmetmesi sonrası Osman Kavala açıklama yaptı.

Abone ol

AİHM, Osman Kavala davasında Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 46’ncı maddesinin birinci fıkrasını ihlal ettiğine hükmetti. Karara ilişkin bir açıklama yapan Osman Kavala, "Bu karar, mevcut yasaların siyasi saiklerle keyfi bir biçimde kullanıldığını açıkça ortaya koymuştur" dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dün, tutuklu bulunan Osman Kavala ile ilgili bir karar aldı. AİHM, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46'ncı maddesinin birinci fıkrasını ihlal ettiğine hükmetti.

Türkiye'nin ihlal ettiği belirtilen madde, taraf ülkelerin taraf oldukları davada AİHM'in verdiği kesinleşmiş kararlara uymayı taahhüt etmesini öngörüyor. Bu karar ile birlikte Türkiye'ye yaptırım uygulanmasının da önü açılmış oldu.

Mahkeme, Türkiye hakkında ihlal prosedürü başlatılması için kararını Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne gönderecek. Komite, ilk toplantısıyla birlikte ihlale karşı nasıl bir siyasi karar alınması gerektiğini görüşmeye başlayacak.

Öte yandan mahkeme, Kavala'ya 7.500 euro mahkeme masrafının ödenmesine de 16'ya karşı 1 oyla karar verdi.

Yargı üzerindeki siyasi etkilerin devam ettiğini hükme bağladı
AİHM kararına ilişkin avukatı aracılığıyla yazılı bir açıklama yapan Kavala şunları kaydetti:

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 10 Aralık 2019'da aldığı kararda tutuklanmamın somut delillere dayanmadığını ve siyasi amaçlarla tutuklandığımı hükme bağlamıştı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, dün açıklanan kararında hukuksuz uygulamaların ve yargı süreci üzerindeki siyasi etkilerin hâlâ devam ettiğini hükme bağladı.

Bu karar, mevcut yasaların siyasi saiklerle keyfi bir biçimde kullanıldığını açıkça ortaya koymuştur.

Bu kararın tüm baskılara rağmen temel hukuk ilkelerine göre davranmakta ısrar eden yargı mensuplarına güç vereceğine inanıyorum.”

İlgili Haberler
Adalet Bakanlığı'ndan AİHM'in Osman Kavala kararına tepki AİHM Osman Kavala kararını verdi! Türkiye'ye ne yaptırım uygulanacak? Dışişleri'nden ilk tepki
ÖNCEKİ HABERLER
Danimarkalı vekiller HDP kongresine katılıp Erdoğan'a hakaretler savurdu
Danimarkalı vekiller HDP kongresine katılıp Erdoğan'a hakaretler savurdu
Dolar kuru tırmanışa geçti euro dolar eşitlendi dolar rekor üstüne rekor kırıyor
Dolar kuru tırmanışa geçti euro dolar eşitlendi dolar rekor üstüne rekor kırıyor
Dikkat! Ölüm riski var! Ağızdaki gizli tehlikeye dikkat!
Dikkat! Ölüm riski var! Ağızdaki gizli tehlikeye dikkat!
Cemil Çiçek'ten Diyanet'e uyarı: Kayıt dışı dinle mücadele edilmeli, sen suyu klorlamazsan...
Cemil Çiçek'ten Diyanet'e uyarı: Kayıt dışı dinle mücadele edilmeli, sen suyu klorlamazsan...
Et ve Süt Kurumu'na verilecek kurbanlıklar için TÜDKİYEB'den çağrı
Et ve Süt Kurumu'na verilecek kurbanlıklar için TÜDKİYEB'den çağrı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay evleniyor nişan yüzüklerini Erdoğan taktı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay evleniyor nişan yüzüklerini Erdoğan taktı
Şantaj ve işkenceye maruz kalıyorlardı... Libya'da kaçırılan 110 düzensiz göçmen kurtarıldı
Şantaj ve işkenceye maruz kalıyorlardı... Libya'da kaçırılan 110 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunanistan çıldırmıştı! Bahçeli'deki harita için Miçotakis de konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Yunanistan çıldırmıştı! Bahçeli'deki harita için Miçotakis de konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Terör örgütü PKK'nın kurtarılmış bölgelerdeki şeytani planı deşifre oldu
Terör örgütü PKK'nın kurtarılmış bölgelerdeki şeytani planı deşifre oldu
Fox TV Ekrem İmamoğlu'na saydırdı operasyonun arkasında kim var Osman Diyadin'in sarsıcı iddiası
Fox TV Ekrem İmamoğlu'na saydırdı operasyonun arkasında kim var Osman Diyadin'in sarsıcı iddiası